السماحي يبحث بنود اتفاقية التعاون مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي للسباحة

دبي (الاتحاد)

عقد رئيس اتحاد السباحة سلطان السماحي، لقاء تعريفياً مع الاتحاد الإسرائيلي للسباحة عن طريق منصة زووم، جرى خلاله التعارف، وبحث بنود الاتفاقية التي سيتم توقيعها قريباً بين الطرفين فيما يخص العمل المشترك خلال الفترة المقبلة. وحضر اللقاء أمين السر العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، ومن الجانب الإسرائيلي رئيس الاتحاد سيمون دافيدسون، وأري ليمور ممثل قطاع الاستثمار الرياضي، ومختار حيدري ممثل نادي سخنين.

وقال سلطان السماحي رئيس الاتحاد: «الهدف من اللقاء كان تعريفياً وتمهيداً لتوقيع مذكرة تعاون بين الاتحادين في الأيام القادمة، ووضع أهم البنود التعاون الذي يشمل الزيارات والبطولات المشتركة وإقامة المعسكرات وتنشيط السياحة الرياضية بين البلدين».