أندية أبوظبي تبدأ مشوار دوري السلة الليلة

علي معالي (دبي)

تنطلق اليوم منافسات فرق المجموعة الثانية لدوري السلة، ممثل في أندية أبوظبي (الجزيرة، الوحدة، الظفرة، بني ياس، العين) عقب أسبوعين من انطلاق المجموعة الأولى التي ضمت وفق التوزيع الجغرافي كلاً من أندية دبي والشارقة.

وتقام اليوم 4 مباريات، مناصفة بين المجموعتين، إذ تستهل المجموعة الأولى التي تضم فرق الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل، الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، ويستضيف البطائح النصر، فيما يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي، ويحصل حامل اللقب الشارقة على راحة وفق نظام البطولة.

وفي التوقيت ذاته، تخوض فرق المجموعة الثانية، أولى مبارياتها في الدور التمهيدي، بلقاء الظفرة والعين على صالة الجزيرة، فيما يحل الوحدة ضيفاً على بني ياس، ويحصل فريق الجزيرة على راحة في هذه الجولة.

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن التأهل المباشر لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكلتا المجموعتين، إلى الدور ربع النهائي، على أن يخوض صاحبي المركزين الرابع والخامس وفي ختام التمهيدي، لدور إضافي، يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية، بحيث يواجه صاحبا المركز الرابع لكل من المجموعتين الأولى والثانية، خامس المجموعة التالية.