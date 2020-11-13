«الشارقة الرياضي» يناقش ملف النضج والابتكار

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي ملف الابتكار الرياضي والأعمال والمشاريع التي تقوم بها الإدارات بالمجلس وتقارير لجانها الدائمة، ووقف على سير العمل وخطط المرحلة القادمة، خلال اجتماع مجلس إدارته الرابع برئاسة عيسى هلال الحزامي ‬بحديقة ‬شيص ‬الجديدة ‬للإطلاع ‬على ‬التطورات ‬في ‬الإمارة ‬الباسمة ‬ومدنها، ‬وافتتاح ‬هذا ‬المكان ‬الجديد ‬والمميز ‬والاستراتيجي ‬بهدف ‬إبراز ‬المعالم ‬السياحية ‬بالإمارة.

استقبل محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص وفد المجلس واصطحبهم في جولة للتعرف على المكان قبل بداية الاجتماع، وتفقد مرافق الحديقة التي تم افتتاحها منتصف أكتوبر الماضي، ثم بدأ الاجتماع في مقهى جيرارد بكلمة ترحيبية للجميع من عيسى هلال وناقش الاجتماع آلية عمل إدارة شؤون الرياضة والتطوير خلال المرحلة السابقة من خلال عرض مقدم من نبيل محمد عاشور مدير الإدارة الذي تحدث عن سير عمل الإدارة بشكل عام ومختلف المبادرات والأحداث والإحصائيات المختلفة، كما تطرق إلى برنامج الموهوبين الذي يتباه المجلس وغيرها من المواضيع التي تخص الإدارة.

واستعرضت اللجان الدائمة إنجازاتها ومهام العمل خلال المرحلة السابقة وخططها ومنها الاطلاع على مهام لجنة الإعلام والتحول الرقمي وتحدث عادل الحمادي عن المبادرات المختلفة وسير العمل من فريق العمل. ثم تطرق الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان رئيس لجنة الاستشراف الإستراتيجي إلى النضج الرياضي في الإمارة وكيفية تسخيره ليكون سبقا في الإمارة الباسمة والعمل على تفعيله، بالإضافة إلى الجانب الابتكاري في الرياضة وسبل الاستفادة منه عبر عمل استبيانات لقياس النضج الرياضي، فيما عرضت ندى عسكر النقبي رئيس لجنة رياضة المرأة أعمال اللجنة وزياراتها المختلفة وعمل اللجنة بشكل عام.

فيما عرض عبدالملك جاني رئيس لجنة الألعاب الفردية تقريرًا عن مشرفي ومدربي الألعاب الفردية من خلال الزيارات والاجتماعات التي تم القيام بها، والذي لاقى إشادة من الأعضاء لعمل اللجنة بروح الفريق الواحد.

وأشاد عيسى هلال الحزامي بمخرجات الأعمال والمهام في الإدارات المختلفة واللجان الدائمة بالمجلس مما يعزز العمل الرياضي وأكد متابعة مجلس الإدارة لمنظومة العمل بشكل عام من خلال لجانه الدائمة والتعرف أولاً بأول على خطط العمل والتقارير المختلفة والتوصيات التي يتم تقديمها سعياً إلى التحسين والتطوير في كافة النواحي بما ينعكس على تقدم الرياضة ورفعتها في الإمارة الباسمة، والتأكيد على دعم كل الجهود التي تصب في هذا الصدد.