تأجيل مباراتين في مسابقات الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

قررت لجنة الأحداث باتحاد الكرة الطائرة تأجيل مباراة حتا وبني ياس، والتي كان من المقرر إقامتها أمس ضمن الجولة الأولى لدوري الرجال عطفاً على بروتوكول الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والمطبقة في ملاعب الطائرة.

وسبق تأجيل مباراة حتا وبني ياس، تأجيل مباراة العين وعجمان في دوري الشباب للسبب ذاته، على أن تُعاد جدولة المباريات المؤجلة في وقت لاحق، في المقابل يحوم الشك حول إقامة مباراة قمة الجولة الأولى التي تجمع النصر بضيفه شباب الأهلي والمقررة مساء اليوم على ملعب صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي في انتظار نتائج الفحوص الطبية.