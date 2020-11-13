«الأبيض».. البحث عن «الهوية المفقودة»!

معتز الشامي (دبي)

خرج منتخبنا الوطني فائزاً أمام نظيره الطاجيكي 3-2، مساء أمس الأول، في مباراة بدت صعبة على «الأبيض» في الشوط الأول، الذي شهد تأخره بهدفين خلال 20 دقيقة، قبل أن ينجح علي مبخوت في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وأجرى المدرب الكولومبي لويس بينتو تغييرات عدة في الشوط الثاني، لتنشيط أداء الوسط والدفاع والهجوم عبر الأجنحة، ما أسهم في العودة إلى المباراة، وحسم الفوز في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليتحقق فوز حفظ «ماء الوجه»، خصوصاً أنه جاء ب «شق الأنفس»، وأمام منافس متواضع يحل في التصنيف الـ122 عالمياً والـ22 آسيوياً.

ولم يقنع المنتخب في تجربته الدولية الودية الثانية، تحت القيادة الفنية لبينتو الذي تولى المسؤولية في ظروف صعبة، وفي ظل توقف الدوري، وانتشار وباء كورونا عالمياً، ما أثر على اللعبة بشكل عام، وعلى مردود لاعبينا، حيث اضطر المدرب إلى انتظار انطلاقة الدوري منتصف أكتوبر، لاختيار أجهز العناصر، إلا أن العامل المشترك بين الظهور الأول لـ«الأبيض» في أكتوبر الماضي أمام أوزبكستان وخسارة المباراة، والثاني أمام طاجيكستان أمس الأول، وتحويل التأخر بهدفين إلى الفوز بثلاثية، هو استمرار البحث عن «الهوية الفنية المفقودة»، التي غابت عن المنتخب خلال مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي أدت إلى احتلال المركز الرابع بـ 6 نقاط «مع مباراة أقل»، وبفارق 5 نقاط عن فيتنام المتصدر.

ويحتاج «الأبيض» لاستعادة عافيته الفنية وهويته سريعاً، وبناء شخصية فنية قوية، قبل انطلاق مشوار التصفيات رسمياً في مارس المقبل، وهو ما يعني حاجة الجهاز الفني إلى وقت أطول في التجارب، ومنح الفرصة للاعبين، وهو ما حدث في التجمعات الأخيرة لـ «الأبيض»، حيث جرب المدرب ما يصل إلى 39 لاعباً حتى الآن، ولكن فعلياً لا يزال الجهاز الفني يحتاج إلى المزيد من الوقت، والتجارب الودية للوصول إلى «التوليفة السحرية» التي تمكن المنتخب من تقديم الأداء الأفضل، مع تثبيت التشكيلة، وانتقاء أفضل العناصر.

وبالنظر إلى مباراة طاجيكستان، عاب اللاعبين غياب الحماس والروح القتالية، التي كانت تميز المنتخب في سنوات سابقة، وهو ما يتطلب جهداً أكبر من جانب الجهاز الإداري في المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى الفردي، وضح حاجة ليما وكايو إلى المزيد من الوقت للتأقلم والانسجام، بجانب المنتخب بأكمله لاستيعاب الفكر والتكتيك الفني لبينتو الذي يلعب كرة هجومية مع تأمين الدفاع، عبر الضغط على المنافس في كل أرجاء الملعب، وعدم ترك مساحات خصوصاً في الوسط، وهي كلها متطلبات تحتاج إلى لاعبين مقاتلين وأصحاب روح قتالية عالية داخل الملعب، فيما كانت عودة علي سالمين لقيادة الوسط من أبرز وأهم المكاسب الفنية للمنتخب، بينما غاب تيجالي هداف النصر، وخالد عيسى حارس العين عن المشاركة في المباراة لأسباب تكتيكية، ويتوقع أن يلعبان أمام البحرين في التجربة الثانية بعد غد.

ودفع الجهاز الفني بعدد من العناصر في الشوط الثاني التي أسهمت في إحكام السيطرة على المباراة وحسم النتيجة، خاصة علي صالح، ومحمد فوزي، وحبيب الفردان، وماجد سرور وخلفان مبارك.

من جانبه، أشاد بينتو بردة فعل اللاعبين، بعد التأخر بهدفين، وقال: سعيد بردة الفعل، واستطعنا أن نتعادل، ثم عدنا وخرجنا بالفوز في الثواني الأخيرة، وهذا شيء مهم أن يلعب الفريق للفوز حتى صافرة النهاية.

وأضاف: ارتكبنا بعض الأخطاء الدفاعية، ولكن استطعنا صناعة هجمات عديدة ومتتالية، ووصلنا إلى المرمى بأكثر من طريقة، سواء الأطراف أو العمق، بالتأكيد هناك بعض السلبيات، وهذا أمر طبيعي، ونحن في مرحلة بناء فريق جديد، والتأخر بهدفين، ثم العودة إلى الفوز أمر جيد، ويسهم في منح اللاعبين الثقة بالنفس، وهذا هو المطلوب، ورغم التأخر إلا أننا وصلنا كثيراً في الشوط الأول، وهددنا مرمى طاجيكستان أكثر من مرة.

وعن طريقة اللعب، في ظل استمرار سياسة تجربة اللاعبين، قال: أتمنى تثبيت التشكيل والوصول إلى «التوليفة» المطلوبة، لذلك يجب أن ندفع بعدد كبير من اللاعبين في المباريات الودية لتجربتهم، كما أتمنى أن يكون هناك منافسة صحية بين اللاعبين ليقاتل كل منهم على موقعه، في التشكيلة المنتظرة، وعودة الدوري أسهمت في زيادة «رتم» أداء اللاعبين، بالمقارنة بالمستوى في التجربة الأولى أمام أوزبكستان.

وأشاد بينتو بعودة علي سالمين، وقال: هو لاعب مهم بالنسبة للمنتخب، وغاب بسبب الإصابة، ولكن مؤخراً بدأ في العودة، وظهر بشكل رائع، وبالتأكيد يحتاج مزيداً من الوقت، لكنه لاعب مفيد، وكنت سعيد بأدائه، كما كنت سعيداً بمستوى بقية اللاعبين في أغلب أوقات المباراة، ونتمنى أن تستمر مسابقة الدوري بصفة منتظمة، حتى يصل اللاعبين إلى أعلى مستويات ممكنة.