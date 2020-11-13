كأس الخليج العربي: «النسور» يُحلق إلى «الثمانية»

فيصل النقبي (خورفكان)

تأهل خورفكان لملاقاة شباب الأهلي، في دور الثمانية لكأس الخليج العربي، بعد تعادله مع العين من دون أهداف، في مباراتهما مساء أمس، ضمن إياب الدور الأول للبطولة، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وتفوق «النسور» في مجموع المباراتين، لأنه حقق الفوز ذهاباً على «الزعيم» بملعبه 4-2، مؤكداً جدارته بحجز بطاقة الصعود إلى ربع النهائي، بينما ودع «البنفسج» السباق مبكراً، لأنه لم ينجح في تعويض فارق النتيجة.وواصل «النسور» العروض الإيجابية الأخيرة، تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زانادي، بعد التعادل الأخير أمام شباب الأهلي بالدوري، بينما لم يقدم العين الأداء المنتظر في مباراتيه بالبطولة على الأقل، رغم مستواه الجيد أمام الظفرة في الجولة الخامسة للدوري، وافتقد «الزعيم» عدداً من عناصره المهمة، لارتباطهم مع المنتخبات في «أيام الفيفا»، بجانب ظروف الإصابات، ليفقد العين إحدى بطولات الموسم، ويبقى أمامه كأس رئيس الدولة والدوري.

واتسم الشوط الأول بالهدوء النسبي، مع بعض الفرص القليلة لافتتاح التسجيل، وجاءت أول محاولة للعين عن طريق فهد حديد الذي سدد كرة قوية، أبعدها الحارس محمد يوسف إلى ركنية، كما أهدر إيريك «فرصة ذهبية» أمام مرمى خورفكان، وفي المقابل أضاع البرازيلي رامون لوبيز فرصتين للتسجيل، حيث سدد كرة قوية بجانب القائم الأيمن لمرمى محمد بوسندة، وكرر المحاولة إلا أنه لم ينجح في هز الشباك من كرة سهلة، وأطاح بها بعيداً رغم أنه أمام المرمى.

وخلال الشوط الثاني، لم يختلف الحال كثيراً، وندرت المحاولات، وخرج إيريك بالبطاقة الحمراء عقب لعبة مشتركة مع فوزي فايز، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ويقرر طرد اللاعب، ليفقد العين لاعباً مهماً.

وحاول البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، الاعتماد على الهجمات المرتدة، من أجل تكرار الفوز، ودفع ببعض العناصر الهجومية الجديدة، لتجربتها قبل لقاء الظفرة المهم في الجولة السادسة للدوري، خاصة البرازيلي جونيور.