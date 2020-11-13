«الفرسان» يعبر «الفارس»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

قاد سعيد أحمد وإيجور جيسوس، فريق شباب الأهلي إلى التأهل للقاء خورفكان، في ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد فوزه على الظفرة بثلاثية نظيفة، مساء أمس، في إياب الدور الأول، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، واحتفل سعيد بأول أهدافه مع الفريق الأول، بعد 6 مواسم، شارك فيها مع «الفرسان» في المسابقة بالذات، بـ«ثنائية» في شباك «الفارس»، لينهي صياماً طويلاً عن إحراز الأهداف، التي تميز بها مع فريق 21 سنة بالنادي.

ونجح شباب الأهلي في فرض إيقاعه على اللقاء، ليتقدم له إيجور جيسوس من ضربة جزاء بعد «لمسة يد» من سلطان السويدي داخل المنطقة في الدقيقة 11، قبل أن يهدي محمد جمعة تمريرة، ضاعف منها سعيد أحمد تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب نفسه، وأضاف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، إثر عرضية من وليد عباس، هيأها له إيجور جيسوس في الدقيقة 50، ليحسم شباب الأهلي اللقاء في توقيت رائع.

شهدت المباراة الظهور الأول للمدافع حمدان الكمالي بقميص «الفرسان»، منذ انتقاله إليه من الوحدة في «الميركاتو الصيفي».

وخاض الفريقان اللقاء في ظل نقص كبير، حيث غاب عن الظفرة 4 لاعبين من أعمدته الأساسية، مسلم فايز، وسلطان الغافري، ودينيلسون بيريرا للإصابة، والأردني ياسين البخيت لارتباطه مع منتخب «النشامى»، ولم يشارك مع شباب الأهلي الأجانب الأربعة بجانب الدوليين، ومع ذلك أكدت «الدكة» أن «الفرسان» يملك فريقاً ثانياً قادراً على تعويض النقص، من خلال تفوقه في امتلاك الكرة، وتشكيل ضغط كبير علي مرمي الظفرة الذي كان يعتمد على المرتدات، إلا أن غياب التركيز في إنهاء الهجمة، حرمه من التسجيل في أكثر من مناسبة، كما أن البدلاء الذين دفع بهم المدرب فيلسيوفينتش لم ينجحوا من الوقوف أمام الضغط الهجومي لشباب الأهلي، واستثمار التعادل 1-1 ذهاباً على ملعب المنافس، الذي كان الأقل أخطاءً. والأفضل تنظيماً وأداءً على مدار الشوطين، ليكون تأهله مستحقاً إلى ربع النهائي.