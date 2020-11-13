«الذئاب» يتخلص من «السنوات العجاف»!

رضا سليم (دبي)

كسر الفجيرة السنوات العجاف، عندما نجح في العبور إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، كما حقق فوزاً غاب طوال 5 جولات بالدوري، حيث خسر 4 مباريات، وتعادل مرة واحدة، وحصد «نقطة يتيمة»، من أصل 5 نقطة ممكنة، وكان يحتاج إلى انتصار يستعيد به معنويات اللاعبين، ويكسر حاجز الخسائر، المتتالية، كما أنه تفوق على عجمان بهدف ذهاباً، و2-1 إياباً أمس الأول، في الدور الأول لكأس الخليج العربي، وهو ما يعني أن «الذئاب» متخصصاً في هذه البطولة فقط.

في الوقت الذي تعثر «البرتقالي» الذي سبق له الفوز بالبطولة موسم 2012-2013، حيث لم يتأهل الفريق إلى الدور الثاني خلال 4 مواسم متتالية، وبالتحديد منذ عودته إلى عالم الكبار، وإن اختلفت ظروف «البرتقالي» هذا الموسم، بسبب قائمة الإصابات الطويلة التي تعرض لها اللاعبون، من بداية الموسم إلى الآن.

وأكد الصربي جوران مدرب الفجيرة، أن استعادة نغمة الانتصارات أمام عجمان أهم المكاسب، لأن الفوز يرفع معنويات اللاعبين، بعد الخسائر المتتالية في الدوري، وقال: كنا بحاجة إلى دفعة معنوية، ورغم التأخر بهدف، إلا أننا سيطرنا على اللقاء، وسجلنا هدفين.

وقال محمد عدلي المدرب المساعد لعجمان: فريقي قدم مستوى جيداً، وكرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، وأشكر اللاعبين على الأداء، والفريق يمر بظروف صعبة، في ظل غياب 9 أساسيين، ولكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، وغابت الفعالية في الشوط الأول، وفي الثاني تحسن الأداء، وتحكم «البرتقالي» في زمام اللعب، وهناك 7 لاعبين يشاركون للمرة الأولى.

وأضاف عدلي الذي قاد الفريق في غياب أيمن الرمادي للإيقاف أن الثقة كانت غائبة على اللاعبين في البداية، ولكن بعدما دخلوا في أجواء اللقاء، قدموا مستوى جيداً، وأتمنى أن يكونوا أفضل في المرحلة المقبلة.