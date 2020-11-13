«السماوي» ينجو من «الإعصار» بالخبرة

أبوظبي (الاتحاد)

كاد بني ياس أن يدفع ثمن الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب أمام حتا، والفوز فيها بهدفين، وبالتالي الخروج من كأس الخليج العربي، بعدما ظهر لاعبوه بمستوى غير الصورة التي يعرفها الجميع عن «السماوي»، خاصة على الصعيد الهجومي، ولولا هدف خمينيز الذي جاء من متابعة لضربة الجزاء التي سددها، وصعب الموقف على «الإعصار»، لشهد سيناريو اللقاء تطورات كثيرة، خاصة أن «الإعصار» بدأ بهجوم كثيف على دفاع «السماوي».

ولعبت خبرة لاعبي بني ياس ومهارتهم، دوراً في «النجاة من الفخ»، والصعود إلى ربع النهائي، عقب التعادل 1-1 في لقاء إياب الدور الأول أمس الأول، لترجح كفة «السماوي» 3-1، في مجموع المباراتين.

وواصل البرازيلي بيدرو مهاجم بني ياس الغياب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، عقب لقاء عجمان في الدوري، ومواجهة أمس الأول، بعدما نجح في التسجيل خلال 4 مواجهات متتالية بدوري الخليج العربي، وهز شباك المنافسين بـ 5 أهداف يحتل بها وصافة هدافي البطولة.

وأرجع الروماني دانييل إيسايلا مدرب «السماوي»، الظهور غير المقبول للفريق، إلى سببين، الأول يكمن في «الركون» إلى نتيجة المباراة الأولى، وهو ما حذر منه قبل المباراة، وقال: دخل اللاعبون كأنهم ضمنوا الصعود، والأمر الثاني حالة الإرهاق الشديد التي يعاني منها الفريق بعدما خاض 4 مباريات في 15 يوماً، الشيء الذي أثر بدرجة كبيرة على المردود الفني لجميع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه يتوجب حصول الجميع على راحة سلبية.