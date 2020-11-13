دوري الدرجة الأولى: فوز دبا الحصن والبطائح ومسافي

فيصل النقبي (الفجيرة)

فاز دبا الحصن على مصفوت 3-2، في مباراتهما مساء أمس ضمن الأسبوع الأول، لدوري الدرجة الأولى، وأحرز سيد عواج «ثنائية»، في الدقيقتين 11 و38، وعلي ربيع في الدقيقة 24، أهداف دبا الحصن، وجاردل أوليفيرا، وسعود فرج هدفي مصفوت في الدقيقتين 67 و68، ليحصد دبا الحصن أول ثلاث نقاط، وشهدت المباراة أول بطاقة حمراء في موسم «الهواة» لأحمد يوسف لاعب مصفوت في الدقيقة 70.

وحسم البطائح قمة الجولة أمام الحمرية 2-1، وأحرز «الثنائية» جاسم محمد في الدقيقتين 30 و50، فيما سجل فيصل خليل هدف الحمرية في الدقيقة 92، وكرر البطائح الذي حصد أول ثلاث نقاط في البطولة، تفوقه على الحمرية بعد الفوز عليه بهدف في «تمهيدي الكأس».

وحقق مسافي البداية الجيدة بالفوز على التعاون 2-1، بعد أداء قوي، خاصة في الشوط الأول الذي حسمه بـ«ثنائية» براهيما دياكيتي في الدقيقتين 7و41، بينما سجل مالك أحمد هدف التعاون في الدقيقة 50، ليجمع مسافي أول ثلاث نقاط.

وتستكمل اليوم مباريات الأسبوع الأول، بمباراتين بين الذيد وضيفه فريق الإمارات، ويستضيف دبا الفجيرة فريق العروبة، ويتطلع الذيد إلى تعويض نتائجه في تمهيدي الكأس، وتجاوز الظروف التي لم تساعده على إظهار المستوى الفني الجيد، بعد الترتيبات الكبيرة التي قام بها الجهاز الفني مع اللاعبين خلال الفترة الماضية، وجهود إدارة النادي لمنح الفريق القوة المطلوبة في الدوري، حيث اكتفى بحصد نقطتين فقط في المجموعة الثانية.

وبدوره يسعى فريق الإمارات صاحب النتائج القوية في الدوري، خلال الموسم الماضي الملغى، والمتأهل إلى دور الـ16 لكأس رئيس الدولة بالفوز على البطائح 4-3، لبداية قوية في الدوري.

ويتسلح لاعبو «الصقور» بالمعنويات العالية، بعد النتائج الجيدة في تمهيدي الكأس، والتي وضعتهم في صدارة المجموعة الأولى، لمتابعة المستوى الجيد في بداية الموسم الحالي.

وفي المباراة الثانية، يستضيف دبا الفجيرة فريق العروبة، في مواجهة قوية مع منافس متطور نجح بتصدر المجموعة الثانية في تمهيدي الكأس، وتأهل إلى دور الـ16، ويدرك «النواخذة» أن المواجهة لن تكون سهلة، حيث حرص الجهاز الفني على تصحيح أخطاء مباريات الكأس، والتي حرمت الفريق من العبور إلى الدور التالي.

وفي المقابل، يرفع العروبة شعار الفوز في مواجهة دبا الفجيرة بالمعنويات العالية، بعد النتائج القوية في تمهيدي الكأس، والتي عكست الرغبة في البحث عن الصورة المشرفة والمغايرة للموسم الماضي، والذي لم يحقق خلاله الفريق الحصيلة الجيدة، رغم أن إدارة النادي حرصت على تعزيز صفوفه بالعناصر القوية من المواطنين والأجانب.