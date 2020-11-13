«يورو 2020»: اسكتلندا تتخلص من «ربع قرن عذاب»

تبليسي (أ ف ب)

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بحجز مقدونيا الشمالية واسكتلندا والمجر وسلوفاكيا البطاقات الأربع الأخيرة، في ختام ملحق المسارات الأربعة، مساء أمس الأول.

وحجزت مقدونيا الشمالية مقعدها في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على مضيفتها جورجيا 1-صفر في تبليسي في المباراة النهائية للمسار الرابع.

ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي لمقدونيا الشمالية إلى قائدها المخضرم مهاجم جنوى الإيطالي جوارن بانديف بتسجيله الهدف الوحيد.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها الجمهورية البلقانية نهائيات بطولة كبرى منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة وإعلان استقلالها عام 1991.

واحتاجت اسكتلندا إلى ركلات الترجيح، لتفوز على مضيفتها صربيا 5-4، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وضمنت تأهلها إلى المسابقة القارية بعد ربع قرن من الغياب، وتصدى الحارس ديفيد مارشال للركلة الترجيحية الخامسة التي سددها ألكسندر كاتاي، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل عن المسار الثالث.

وتعود المشاركة الأخيرة لاسكتلندا في البطولة إلى عام 1996 التي أقيمت في الجارة اللدودة إنجلترا، وحلت وقتها ثالثة في المجموعة الأولى التي ضمت أيضاً منتخب «الأسود الثلاثة» وهولندا وسويسرا.

وسجل رايان كريستي هدف التقدم لاسكتلندا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن، وأكملت طريقها إلى المرمى خادعة الحارس بريدراج رايكوفيتش في الدقيقة 52، لكن لاعب ريال مدريد الإسباني لوكا يوفيتش خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وحافظت اسكتلندا التي يشرف على تدريبها ستيف كلارك مساعد البرتغالي جوزيه مورينيو عندما كان الأخير مدربا لتشيلسي الإنجليزي، على سجلها خالياً من الخسارة، في آخر تسع مباريات بينها مباراة أمس الأول «المباراة تعد تعادل في السجلات»، وهي أطول سلسلة لها منذ منتصف الثمانينيات.

وستعود اسكتلندا لمواجهة إنجلترا مرة جديدة قارياً، إذ ستكونان في مجموعة واحدة، هي الرابعة، إضافة إلى كرواتيا وجمهورية التشيك.

وبلغت المجر النهائيات الأوروبية للمرة الثانية توالياً، بعد أن قلبت الطاولة على ضيفتها آيسلندا في الدقائق الأخيرة، محولة تأخرها بهدف حتى الدقيقة 88، إلى فوز 2-1 في بودابست.

وكانت آيسلندا في طريقها إلى التأهل للمرة الثانية في تاريخها إلى النهائيات، بعدما تقدمت بهدف لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي جيلفي سيجورسون منذ الدقيقة 11، من ركلة حرة مباشرة، أفلتت من بين يدي الحارس بيتر جولاتشي، لكن المجر، وصيفة بطلة العالم عامي 1938 و1954، أدركت التعادل عبر لويك نيجو بعد «دربكة» داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88، ثم خطفت هدف الفوز بواسطة دومينيك شبوشلاي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة على يسار الحارس.

وستلعب المجر في النهائيات في المجموعة السادسة النارية، إلى جانب البرتغال حاملة اللقب وفرنسا بطلة العالم ووصيفة أوروبا وألمانيا بطلة العالم 2014.

وانتزع منتخب سلوفاكيا بطاقة المسار الثاني إلى النهائيات بالفوز على مضيفه الأيرلندي الشمالي 2-1 بعد التمديد، إثر انتهاء الوقت الأصلي 1-1 في بلفاست.

وسجل لاعب وسط بارما الإيطالي يوراي كوتشكا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 17، لكن مدافع الإنتر الإيطالي ميلان سكرينيار سجل هدف التعادل لصاحب الأرض، بالخطأ في مرماه، قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وخطف الضيوف هدف الفوز في الدقيقة 110 بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء لمهاجم أومونيا القبرصي ميكال دوريس.

وستلعب سلوفاكيا في النهائيات في المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا والسويد وبولندا.