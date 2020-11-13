نيمار يغيب عن «السامبا»

(رويترز)

تأكد غياب نيمار عن منتخب البرازيل أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في مونتفيديو الأسبوع الجاري.

ووصل اللاعب إلى البرازيل رغم إصابة في الساق، ومع التأكد من غيابه عن مواجهة فنزويلا في ساو باولو أمس، كان أطباء المنتخب يأملون في تعافيه للمباراة الثانية يوم الثلاثاء.

وقال رودريجو لاسمار طبيب المنتخب: كنا نأمل في إمكانية مشاركته. ولهذا السبب استدعيناه إلى البرازيل، والوضع تحسن، لكن ليس بالقدر الكافي لخوض مباراة الثلاثاء ضد أوروجواي، الطاقم الطبي قرر ترك نيمار يرحل عن المنتخب.