الجزائر وغانا «9 من 9»

الجزائر (أ ف ب)

حقق الجزائر وغانا الفوز الثالث على التوالي، عندما تغلب الأول على زيمبابوي 3-1، والثاني على السوداني 2- صفر، أمس الأول، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.وحافظ الجزائر حامل اللقب على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ21 على التوالي، عندما أكرم وفادة زيمبابوي 3-1، وسجل بغداد بونجاح وسفيان فغولي ورياض محرز أهداف الجزائر، وتينو كاديويري هدف زيمبابوي.

وابتعدت الجزائر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 نقاط أمام زيمبابوي التي منيت بخسارتها الأولى بعد تعادل وفوز.

وفي الثانية، صعَّب المنتخب الغاني مهمة ضيفه السوداني عندما تغلب عليه بهدفي أندريه أيوو، وشهدت المباراة واقعة غريبة في الدقيقة 37، عندما احتج مدرب السودان الفرنسي هوبير فيلود على حكم المباراة السنغالي ماجيت نداي لعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة فريقه، لكن الحكم الرابع السنغالي داوودا جيييه دفعه بقوة وأسقطه على الأرض، وعززت غانا صدارتها للمجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 3 نقاط للسودان.