ليفربول.. «الجدار المشروخ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ضربة قاصمة جديدة تلقاها الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، بإصابة جو جوميز «قلب الدفاع»، أثناء وجوده في معسكر المنتخب الإنجليزي، خلال «الأجندة الدولية»، وغيابه عن «الريدز» أشهراً عدة، ليضاف بذلك إلى قائمة الإصابات التي شملت في الدفاع وحده، الهولندي فيرجيل فان دايك الذي أجرى جراحة في ركبته، ويغيب عن الفريق لمدة تصل إلى 8 أشهر، والبرازيلي فابينيو لاعب الوسط، والذي كان يحل محل فان ديك في قلب الدفاع، بدلاً من مركزه الأساسي في وسط الملعب، والظهير الأيمن الإنجليزي الشاب ترنت ألكسندر- أرنولد الذي أصيب في الساق، واحتمال غيابه لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وهكذا أصبح ليفربول في «مأزق دفاعي» حقيقي، على حد قول مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني، حيث لم يعد يتبقى في دفاع «الريدز» من اللاعبين الأساسيين سوى الكاميروني جويل ماتيب قلب الدفاع، والظهير الأيسر أندري روبرتسون. وقالت المجلة: هكذا يجد كلوب نفسه في مأزق، وقد يضطر للاعتماد على اللاعبين الشباب لسد هذا العجز في الخط الخلفي، في الوقت الذي تتزايد فيه حدة المنافسة، سواء في «البريميرليج» أو دوري الأبطال، والتي تحتاج إلى لاعبين ذوي خبرات طويلة. وأشارت المجلة إلى أن الأسماء المطروحة لتحل محل جوميز وأرنولد خلال المرحلة المقبلة تضم أحد قلبي الدفاع الشابين ريس ويليامز أو ناثانيل فيليبس، والظهير الأيمن الشاب نكوو يليامز، أو العجوز ميلنر. يذكر أن جوميز أجرى جراحة ناجحة في ركبته اليسري، حسبما جاء في بيان النادي أمس الأول، وإنه يغيب خلال جزء طويل من الموسم، ربما يمتد إلى أشهر عدة. وأوضح النادي أن مشكلة «وتر» جوميز تم حلها، مع عدم وجود أي أضرار أخرى في أربطة الركبة، على أن يبدأ البرنامج التأهيلي على الفور.