«كورونا» يُصيب بن يدر

باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة مهاجم منتخب بلاده وفريق موناكو وسام بن يدر بفيروس كورونا المستجد، ليتم سحبه من التشكيلة المدعوة لمواجهة البرتغال اليوم، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية. وأوضح الاتحاد في بيان له أن الاختبار الذي خضع له لاعب موناكو للكشف عن فيروس «كوفيد-19» جاء إيجابياً، مضيفاً «لم يشارك وسام بن يدر في التدريبات بعد ظهر أمس الأول على استاد فرنسا، وقد وضع في الحجر الصحي. وسبق للاعبين عدة في «الديوك»، الإصابة بالفيروس في أوقات سابقة، أبرزهم كيليان مبابي وبول بوجبا، والحارس ستيف مانداندا وحسام عوار، وليو دوبوا.