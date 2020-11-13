«يونايتد» يجدد الثقة في سولسكاير

لندن (أ ف ب)

جدد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد لكرة القدم إد وودوورد الثقة في مدرب فريقه نجمه السابق النرويجي أولي جونار سوسكاير، على الرغم من البداية السيئة لـ «الشياطين الحمر» في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال وودوورد على هامش إعلان النتائج المالية للنادي للربع الأول من موسم 2020 -2021: «بينما لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام به لتحقيق قدر أكبر من الاتساق، فإننا لا نزال ملتزمين تماماً بالمسار الإيجابي الذي نسلكه مع سولسكاير، لاستمرار الفريق في التطور».

وسبق لوودوورد تأكيد ثقته للمدير الفني النرويجي في أكتوبر الماضي بعد نتيجتيه المتناقضتين، عندما مني بخسارة مذلة على أرضه أمام توتنهام «1-6» في الدوري المحلي، وفوزه الثمين خارج قواعده على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي «2-1» في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد نتائج متذبذبة عقب فوزه على سان جيرمان، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه تشيلسي، ثم أكرم وفادة لايبزج الألماني بخماسية نظيفة في المسابقة القارية العريقة، لكنه خسر مرتين متتاليتين أمام ضيفه أرسنال بهدف في الدوري، وأمام مضيفه باشاك شهير التركي 1-2 في دوري الأبطال، قبل أن يستعيد سكة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه إيفرتون 3-1.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي لم يحقق أي فوز على أرضه في الدوري، المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، فيما يتصدر مجموعته في دوري الأبطال برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام لايبزج.

على الصعيد المالي، أعلن وودوارد عن خسارة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني «30 مليون يورو»، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غياب الجماهير، مع إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، كما تراجعت الإيرادات التجارية بنسبة 25%، بسبب إلغاء جولة ما قبل الموسم، وانخفاض مبيعات منتجات النادي في أيام المباريات دون وجود مشجعين.