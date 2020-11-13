جوهور ينسحب من «الأبطال»

ماليزيا (رويترز)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أن جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا، انسحب من دوري أبطال آسيا، بعد رفض الحكومة الماليزية السماح له بالسفر إلى خارج البلاد. وأغلقت الحدود في ماليزيا في مارس، للحد من انتشار فيروس كورونا سريع العدوى، ولن ترفع القيود للسماح للنادي، بإكمال مشواره في المسابقة القارية.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن نتائج مباريات بطل ماليزيا في البطولة ألغيت، وإن أهداف ونقاط هذه المباريات لن تحتسب في تحديد ترتيب فرق المجموعة في النهاية. وكان جوهور دار التعظيم ينافس في المجموعة السابعة التي تضم فيسيل كوبي الياباني وجوانزو إيفرجراند الصيني، وسوون بلووينجز الكوري الجنوبي.

وبداية من الأسبوع الحالي تستكمل مباريات شرق آسيا، على أن يلتقي الفائز في نصف النهائي مع بيروزي الإيراني «الفائز في غرب آسيا» في النهائي يوم 19 ديسمبر المقبل.