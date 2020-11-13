جورجيان يقود سلة أستراليا في الأولمبياد

سيدني (رويترز)

للمرة الثالثة سيقود المدرب الأميركي المخضرم برايان جورجيان منتخب السلة الأسترالي في الألعاب الأولمبية في الدورة الصيفية المؤجلة المقررة، في العاصمة اليابانية العام المقبل، بعد توليه تدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.

وجاء تعيين جورجيان «67 عاماً» في المنصب، عقب استقالة مواطنه بريت براون في أكتوبر الماضي، بعد تأجيل الدورة الصيفية إلى العام المقبل بسبب جائحة «كوفيد- 19».

وسبق لجورجيان، وهو أنجح مدرب على مستوى دوري السلة الأسترالي، قيادة المنتخب الأسترالي، في دورة أثينا الأولمبية 2004 وفي أولمبياد بكين في 2008.

وفي أثينا احتل المنتخب الأسترالي المركز التاسع، بينما احتل المركز السابع في بكين.

ويضم المنتخب الأسترالي الحالي لاعبين ينافسون في دوري السلة الأميركي للمحترفين من بينهم، أندرو بوجوت وباتي ميلز وجو إنجلز.