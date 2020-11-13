الاتحاد المصري لكرة القدم يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

حذفت الصفحات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، البيان -الذي نشرته في وقت سابق اليوم الجمعة- حول إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد، على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، بيانا آخر أكدت فيه "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا الخميس.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

كانت الصفحة الرسمية للاتحاد أكدت، في بيانها السابق عن صلاح (28 عاما)، "أظهرت المسحة الطبية، التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من أي أعراض .. فيما جاءت بقية مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية".

وأضافت الصفحة في التدوينة الأولى "وخضع نجمنا الدولي للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول.. بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين".

وأكد البيان الأول "ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة".

ويواجه منتخب مصر منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي غدا السبت ويوم 17 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات البطولة المرتقبة التي ستقام في الكاميرون.

وسبق أن أصيب العديد من نجوم الكرة ومسؤولي الاتحادات بالفيروس. ومن بين أشهر اللاعبين الذين أصيبوا به، كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي. كما أصيب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بالفيروس.