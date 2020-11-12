«الأبيض» يكسب طاجيكستان بـ«الريمونتادا»

معتز الشامي (دبي)

فاز منتخبنا على طاجيكستان 3-2، مساء أمس، باستاد زعبيل، في الدولية الودية الأولى، بمعسكره الداخلي في دبي، استعداداً للتصفيات المشتركة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تستأنف في مارس المقبل، ويلتقي «الأبيض» مع البحرين في الودية الثانية، باستاد آل مكتوم، في الساعة السادسة مساء الاثنين المقبل.

سجل علي مبخوت «هدفين» في الدقيقتين 29 و63، وعلي صالح في الدقيقة 94، أهداف «الأبيض» الذي نجح في قلب النتيجة، والعودة بـ«الريمونتادا»، بعدما تقدم طاجيكستان بهدفي دافروندزون وتوريونسوف في الدقيقتين 10 و20، ويعد الفوز هو الأول لمنتخبنا في «دولية ودية» تحت قيادة المدرب الكولومبي لويس بينتو.

ولم يقنع منتخبنا في الشوط الأول، حيث قدم خلاله أداءً باهتاً أمام منافس يحتل المركز الـ122 عالمياً في تصنيف «الفيفا»، إلا أنه أحرج «الأبيض»، بإحرازه هدفين في 20 دقيقة وأضاع مثلهما، بينما عاد منتخبنا في الشوط الثاني، وأحكم سيطرته على اللقاء، خاصة بعد التغييرات التي أجراها بينتو على التشكيلة.

وظهرت خطورة «الطاجيكي» سريعاً، بعدما نفذ لاعبوه الضغط على دفاع منتخبنا، وأسفر عن هدف مبكر، من كرة عرضية داخل المنطقة إثر ركلة ركنية، انتهت عند دافروندزون الذي حولها رأسية في شباك علي خصيف، بعدما وضح عدم تجانس الخط الخلفي لـ«الأبيض»، من حيث التمركز الدفاعي في العرضيات.

وتخلى منتخبنا عن هدوئه وحذره بعد الهدف المباغت، وحاول كايو قيادة هجمة من الجهة اليسرى أبعدها الدفاع، وسدد محمود خميس كرة صاروخية أنقذها الحارس بصعوبة، وكشف الاندفاع الهجومي لمنتخبنا عن ثغرات انتهت بهدف ثانٍ للضيوف في الدقيقة 20، من كرة انطلق بها الخطير بولوتوف، ومررها إلى توريونسوف الخالي من الرقابة، ليسدد بأريحية في الشباك.

وحاول المنتخب العودة إلى أجواء المباراة، ولكن عابه تباعد خطوطه، مقابل لجوء «الطاجيكي» إلى دفاع المنطقة، وضغط «الأبيض» بكامل خطوطه، حتى نجح مبخوت في تقليص الفارق برأسية من تمريرة بندر الأحبابي.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى بينتو 3 تغييرات، بنزول محمد فوزي، وحبيب الفردان، وخلفان مبارك بدلاً من عبدالعزيز هيكل، وفابيو ليما، وكايو كانيدو، وأدرك مبخوت التعادل بالهدف الثاني من ضربة جزاء حصل عليها، ولعب ماجد سرور وعلي صالح بدلاً من سالمين والأحبابي.

وأهدر الفردان فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لـ«الأبيض» في الدقيقة 80، إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى، وشارك خالد باوزير بدلاً من عبدالله رمضان، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح علي صالح في تسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز «الأبيض» 3-2.