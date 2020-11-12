اتحاد كلباء يعبر الجزيرة في كأس الخليج العربي

مصطفى الديب (أبوظبي)

خطف اتحاد كلباء بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد التعادل مع الجزيرة، بهدف لكل منهما، مساء أمس، في إياب الدور الأول للبطولة، باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليخرج «النمور» فائزاً 3-2 في مجموع المباراتين، بعد تفوقه 2-1 في الذهاب، تقدم «فخر أبوظبي»، بهدف برونو في الدقيقة 45، وتعادل اتحاد كلباء بهدف عادل أحمد عبدالله في الدقيقة 62.

ويواجه «النمور» فريق بني ياس في دور الثمانية، بعدما تأهل «السماوي» على حساب حتا بالتعادل 1-1، ليصبح بني ياس فائزاً 3-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل الفجيرة لملاقاة النصر، بعد فوزه على عجمان 2-1، باستاد راشد بن سعيد، وتفوق «الذئاب» 3-1 في مجموع المباراتين، ورغم أن عصام سحيتيت نجح في التقدم لـ «البرتقالي» في الدقيقة 50، إلا أن «الذئاب» رد بهدفين، عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 61، وفالي روزا في الدقيقة 69.