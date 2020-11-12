راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد اللبناني

دبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أمس، هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني، وذلك على هامش معسكر منتخب لبنان، والذي يقيمه في الدولة، ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وناقش اللقاء العلاقة الوطيدة بين الاتحادين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات اللعبة كافة، وأكد الطرفان فتح مجالات التعاون في جميع المستويات.

حضر اللقاء يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وجهاد الشحوف الأمين العام للاتحاد اللبناني.