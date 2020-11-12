فيدا.. «كورونا» بين الشوطين!

زغرب (أ ف ب)

تبيّن أن اللاعب الدولي الكرواتي دوماجوي فيدا مصاب بفيروس كورونا المستجد، إذ أتت نتيجة فحصه إيجابية، بعدما لعب الشوط الأول من مباراة ودية مع تركيا أمس الأول، قبل أن يضطر المدرب إلى استبداله بين الشوطين، بحسب ما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم.

وقال الاتحاد في بيان، إن المدافع البالغ «31 عاماً» سيقضي الأيام القليلة المقبلة في الحجر الصحي. وبالتالي، يغيب فيدا عن المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية ضد السويد والبرتغال يومي السبت والثلاثاء على التوالي.

وبعدما خضع جميع اللاعبين والعاملين في الجهاز الفني الاثنين لفحص «كوفيد-19»، وأتت نتيجتها سلبية تحضيراً لـ«ودية» تركيا، أجريت فحوص عادية لفيروس «كورونا»، وفق بيان الاتحاد الكرواتي.