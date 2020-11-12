«العتيبة» على رأس 7 مرشحين لرئاسة «دولي الملاكمة»

أبوظبي (وام)

اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الدولي للملاكمة برئاسة التشيلي بيرنارد ويلتون، وعضوية كل من كاثرين أوردواي، وفرانسوا ستريدوم، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئاسة الاتحاد التي تضم 7 أسماء هم الإماراتي أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والأذربيجاني ميكاليوف سليمان، والألماني رامي المصري، والمغربي محمد مستحسن، والروسي عمر كريموف، والهولندي بوريس فاندرفورتس وسولانو دومينجو من جمهورية الدومنيكان. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات عن بعد عبر تطبيق «الاتصال المرئي»، لاختيار المسؤول الأول عن اللعبة في العالم يوم 13 ديسمبر المقبل. ومن ناحيته أكد المرشح الإماراتي أنس العتيبة أنه استجاب لرغبة مسؤولي الاتحادات الوطنية في آسيا وأفريقيا ومختلف قارات العالم، بالترشح لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أنه درس الوضع بهدوء من خلال اتصالات مكثفة مع العديد من الشخصيات المهمة في الداخل والخارج، وأنه لم يستجب لمطالبات الأصدقاء والزملاء في الاتحادات الوطنية والقارية، إلا بعد أن تعهدوا جميعاً بالعمل كفريق واحد من أجل إعادة رياضة الملاكمة إلى مكانتها الطبيعية، وتطويرها للحفاظ على مكتسباتها، وتنمية قيمها ومبادئها والتوسع في نشرها في مختلف دول العالم.