«سلة النصر» تقرر إيقاف طلال سالم

علي معالي (دبي)

أكد قاسم محمد النعيمي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية المشرف على لعبة كرة السلة بنادي النصر، أنه تقرر إيقاف طلال سالم لاعب الفريق الأول لأجل غير مسمى، لعدم انتظامه في التدريبات.

ويعتبر طلال من العناصر الرئيسية في تشكيلة سلة «العميد» ومنتخبنا الوطني، ولكنه غاب عن صفوف الفريق في عدة مباريات خلال الفترة الأخيرة، وهي مباراتا البطائح في نهاية الموسم 2019/‏ 2020، وكذلك انطلاقة الدوري في الموسم الجديد 2020/‏ 2021، حيث لعب العميد أولى مبارياته ضد الشارقة «حامل اللقب»، وانتهت بفوز النصر بفارق 3 نقاط (85/‏ 82)، في مباراة جاءت قوية بين الفريقين.

ومن المنتظر عقد اجتماع بين اللاعب والمسؤولين عن اللعبة بالنادي، لمناقشة الموقف حتى لا يتكرر موقف طلال أو غيره من اللاعبين خلال الفترات المقبلة.

وكان النصر قد احتل في ترتيب موسم الدوري الماضي المركز الرابع خلف الشارقة وشباب الأهلي والبطائح، ويسعى في الموسم الجديد الذي يقام بنظام جديد في ظل جائحة كورونا، إلى المنافسة على الدوري الذي لم يفز به الفريق من قبل، معتمداً على مجموعة من اللاعبين البارزين وتحت قيادة جهاز فني قوي له خبراته الكبيرة بقيادة أحمد عمر مدرباً، يساعده حسام الوكيل، وهذا الثنائي يمتلك خبرات كبيرة، سواء على مستوى اللعب أو التدريب.

ومن جانب آخر، بدأت أندية أبوظبي، متمثلة في الجزيرة والوحدة وبني ياس والظفرة والعين، في ترتيب أوراقها قبل خوض منافسات المجموعة الثانية، التي تنطلق مواجهاتها السبت المقبل بالجولة الأولى بلقاء الظفرة مع العين والوحدة مع بني ياس.