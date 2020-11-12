3 مباريات في انطلاقة دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم منافسات دوري الكرة الطائرة لفئة «الرجال» للموسم الجديد 2020- 2021، بإقامة ثلاث مواجهات، ضمن الجولة الأولى، حيث يستضيف الوصل الظفرة، ويلتقي حتا بضيفه بني ياس، وعجمان والجزيرة، على أن تستكمل الجولة غداً بإقامة مباراة الوحدة والعين، وكذلك القمة المنتظرة بين النصر وشباب الأهلي على ملعب صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي. وتتجدد مه انطلاقة الدوري الطموحات لاقتناص اللقب، الذي تنقل بين ناديي العين وبني ياس في المواسم الستة الأخيرة وصولاً لموسم 2018- 2019، والذي توج بلقبه العين، وعطفاً على عدم استكمال الموسم الماضي بعد إلغاء المسابقات بسبب جائحة كورونا.

ودشنت أندية الطائرة الموسم الجديد بمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي توج بلقبها شباب الأهلي على حساب منافسه الجزيرة في النهائي 3-1، وتُلعب مباريات دوري الرجال في الموسم الحالي بنظام دوري من دورين، حيث تستمر منافسات الدور الأول حتى 16 يناير المقبل، الذي يشهد ختام الجولة التاسعة.

وتصدرت إعارات «المخضرمين» واجهة انطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021، حيث ضم العين قبل انطلاقة الموسم الحالي خالد حمزة لاعب شباب الأهلي في صفقة «إعارة تبادلية» انتقل بموجبها محمد شمل قائد العين إلى صفوف «الفرسان». كما ضمت القائمة الدولي محمد جمعة المنتقل إلى صفوف نادي حتا، وشعبان جمعة المنتقل للنصر، وعيسى ومحمد نعيم المنتقلين من شباب الأهلي إلى عجمان على سبيل الإعارة أيضاً.