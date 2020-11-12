«معاني» بطلة الحقايق بـ«أفضل توقيت»

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت «معاني» لعيسى سالم الخييلي، ناموس أول أشواط الأسبوع الحادي عشر للسباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، التي أقيمت صباح أمس على أرضية ميدان الوثبة الجنوبي في العاصمة أبوظبي، وأنهت «معاني» مسافة سباق الحقايق لمسافة 3 كلم بزمن بلغ 4:17:0 دقائق، محققة أفضل توقيت في السباق، وفي الشوط الثاني كان «أدهم» لعتيق حسن القبيسي على موعد مع الناموس والمركز الأول خلال 4:18:0.

وفي الشوط الثالث حلقت «نوادر» لمحمد خويتم العامري باللقب في 4:20:0، وأهدت «دارين» مالكها منصور بن دري المنصوري المركز الأول بالشوط الرابع، منهية المسافة بزمن قدره 4:21:0، وفي الشوط الخامس كسب «جراح» لجابر نصرة العامري المركز الأول في 4:22:0، وفي الشوط السادس كسبت «روعة» لسعيد مسعود النيادي الناموس خلال 4:24:0، وانتصرت «العنود» لعتيق القبيسي على منافسيها في الشوط السابع، محرزة المركز الأول بـ4:27:0، وفي الشوط الثامن خطف «نشوان» لأحمد الشرقي العامري المركز الأول وبزمن قدره 4:22:0، وفي الشوط التاسع أهدت «بينونة» عتيق القبيسي النقطة الثانية، بعدما فازت خلال 4:20:0، وفي الشوط العاشر كانت «الطايفة» لمحمد صغير العامري أولى الواصلات لخط الختام، محققة المركز الأول بزمن قدره 4:25:0 دقائق.

وجاءت بقية نتائج الفائزين بالمراكز الأولى بواقع فوز «شاهين» لسعيد المحاربي الشوط 11 خلال 4:20:0، والشوط 12 «الذيبة» لمطر الفلاحي بزمن قدره 4:25:0، الشوط 13 «شايم» لعمران الكتبي بزمن قدره 4:22:0، الشوط 14 «أسرار» لعلي الخييلي في 4:23:0، الشوط 15 «معزم» لسهيل العامري خلال 4:23:0، الشوط 16 «منحاف» لمطر الفلاحي في 4:23:0، الشوط 17 «مكرم» لمحمد الدرعي في 4:22:0، الشوط 18 «حشمة» لمصبح النعيمي في 4:25:0، الشوط 19 «شودة» لعيد المنصوري خلال 4:25:0، الشوط 20 «الذيب» لسالم الدرعي بـ4:18:0، الشوط 21 «أسياد» لهزاع المغيري بزمن قدره 4:19:0، الشوط 22 «أمجاد» لخالد الحميري خلال 4:23:0، الشوط 23 «الذيب» لمحمد الدرعي في 4:18:0، الشوط 24 «ملامح» لمسلم العامري خلال 4:24:0، وفي آخر أشواط فئة «الحقايق» كان الموعد مع «شاهين» لمحمد حمد العامري، الذي كان أول الواصلين لخط الختام محرزاً المركز الأول خلال 4:22:0، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.