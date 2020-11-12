شراكة جديدة بين «أبوظبي للشطرنج» و«الثقافة والسياحة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وقع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عقد شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يقدم بموجبه النادي تدريباً لمنسوبي الدائرة وعائلاتهم، وذلك في إطار مبادراته المجتمعية وحرصه على زيادة الشركاء من أجل نشر اللعبة في إمارة أبوظبي، حيث انطلقت المرحلة الأولى من الاتفاق في 3 نوفمبر الحالي وتستمر حتى نهايته.

ويتوزع التدريب على 3 مراحل، حيث يبدأ بالتعريف بلعبة الشطرنج كرياضة فكرية راقية، وتعليم كافة المشاركين مبادئ وأصول اللعبة، مع بعض قوانين اللعبة الضرورية «ورشتان تدريبيتان»، ثم تتم تهيئة المشاركين لممارسة اللعبة بشكل صحيح وسليم، ليكون المشارك قادراً على التنافس بشكل منهجي صحيح ومنظم «ورشتان تدريبيتان».

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، يقدم مدربو النادي برنامجاً تدريبياً متطوراً للمشاركين المتميزين والراغبين بالاستمرار، حيث يتم التركيز عليهم لخوض منافسات بطولة المؤسسات الحكومية المقترح إقامتها في النصف الثاني من شهر ديسمبر «أربع ورش تدريبية».

وقال سهيل العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية بالنادي: ستكون الفائدة لجميع المشاركين في توسيع إدراكهم وزيادة قدرتهم على التركيز واعتمادهم على جهدهم المتواصل، لأن الشطرنج رياضة تعلمنا الاعتماد على التخطيط السليم وتنظيم العمل.