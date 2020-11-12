شرطة أبوظبي تفوز ببطولة الداخلية للسباحة

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شرطة أبوظبي المركز الأول في بطولة السباحة والإنقاذ التاسعة، ضمن درع التفوق العام لوزارة الداخلية، التي أقيمت في مسبح حمدان بن محمد في مدينة دبي، بمشاركة 11 قيادة شرطية على مستوى الدولة.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، فريق شرطة أبوظبي للسباحة على تحقيق هذا المركز المتميز، بحصوله على 125 نقطة في المجموع العام للبطولة عن جدارة، والتي شملت 10 سباقات متنوعة في السباحة والإنقاذ، وحصول لاعبين من شرطة أبوظبي على 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 برونزيات. وأكد حرص شرطة أبوظبي على توفير الإمكانات لتأهيل الفرق ودعمها بالخطط والبرامج التدريبية، ضمن منظومة رياضية متكاملة وتهيئة البيئة المحفزة والمشجعة لهم، والتي تعزز من قدراتهم وتسهم في إعدادهم البدني والذهني.