4 مباريات في افتتاح بطولة الحبتور للبولو

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر نوفمبر، بمشاركة 8 فرق بمعدل «هانديكاب» 6 جول، هي: فريق «الدكتور» بقيادة الدكتور عبدالرحمن وفريق هيسكث بقيادة لورا ديكسون وفريق أكنور بنجاش بقيادة خالد العمران وفريق الذئاب بقيادة حبتور الحبتور في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «أيه أم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق مهرة بقيادة راشد الحبتور، وفريق جرين جيتس بقيادة نور أبوخضرا.

ويشهد اليوم الأول 4 مباريات، حيث يلتقي فريق الإمارات مع فريق «أيه أم»، وتمثل هذه المباراة أول ظهور لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هذا الموسم، ويضم فريق الإمارات مارتن بيز ارو وسانتوس أرياتي وبابلو أوكويزا، بينما يضم فريق «أيه أم» الشيخة علياء آل مكتوم وبيرل فينوت وسانتوس لينرتي وبابلو.

وتجمع المباراة الثانية بالمجموعة الأولى بين فريقي هيسكث بقيادة لورا ديكسون ومعها ديمتري دينيكو وسيجوندو أمادوري وتوماس بلاسيوس، أمام فريق أنكور بنجاش بقيادة خالد العمران ومعه حيدر بنجاش وفاكوندو كيلي وريكاردو جروس.

فيما يلتقي في المباراة الثالثة جرين جيتس ومهرة ضمن المجموعة الثانية، ويعقبها المباراة الرابعة وتجمع بين فريقي الدكتور عبد الرحمن مع الذئاب لحساب المجموعة الأولى.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته بعودة النشاط بهذا الزخم الكبير وسط الإجراءات الاحترازية، التي تشهدها مختلف الأنشطة بسبب جائحة كورونا، متمنياً السلامة للاعبين والجمهور، مشيراً إلى أن المستوى الفني للعبة شهد نقلة نوعية في العامين الماضيين، ويتوقع أن يستمر هذا المستوى المتميز هذا العام.