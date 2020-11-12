«البارالمبية الوطنية» تناقش تحديات المرحلة المقبلة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، برئاسة سمية عبدالله بن حارب السويدي عضو المجلس الأعلى الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية، أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية، خلال الزيارة التي أقيمت بمقر النادي الجديد، والتي ترأسها ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وذلك لمناقشة متطلبات المرحلة القادمة ودراسة أهم التحديات التي تواجه نادي رأس الخيمة في حلته الجديدة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة رياضة أصحاب الهمم ودمج هذه الفئة في المجتمع، واكتشاف المواهب الجديدة وكسر عازل العزلة والحاجز النفسي لهم.

كما تم عرض مجموعة من الخدمات المقدمة بالنادي، والتي تهدف إلى تهيئة وتأهيل تلك الفئات للاندماج في المجتمع، مستفيدين من قدراتهم وإمكاناتهم للمشاركة وبشكل مشرف في مسيرة رياضة أصحاب الهمم خلال الفترة القادمة، كما تم عرض أقسام الإدارات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، التي سيشرف عليها النادي خلال الفترة القادمة، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الخدمات المقدمة من خلالها.