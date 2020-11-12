«كابتن فون» يتحفز لانتزاع لقب «العوير»

دبي (الاتحاد)

يبحث الجواد القوي «كابتن فون تراب»، عن لقب الشوط الرئيس لـ«إسطبلات شادويل» في سباق «العوير»، الذي يتألف من 7 أشواط، بينما تبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة 506 آلاف درهم.

ويعد «كابتن فون تراب» صاحب المركز الثاني في سباق 1600 متر الأبرز للفوز، وينافسه «جبر»، و«زاجر»، و«اقتران» الفائز في سباق «قوائم» في بريطانيا، وهناك «مشاهير». وتسعى الفرس «أيه أف عذبة» لمواصلة انتصارات مالكه خالد خليفة النابودة، حين تخوض تحدي سباق الساحل للمقاولات للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات» في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وتواجه «هرقل» و«مراوح ورسام».

ويخوض صاحب الأرض «شامخ» سباقه الأول لمسافة 1400 متر بالشوط الثاني، في مواجهة «ليك كوزواي»، على لقب سباق الشعفار للاستثمار، مع تواجد لـ «مجهولة» و«المطير».

ويسعى «فراسربيرج» لفوز جديد بعد انتصاره المثير بالحفل الماضي في المضمار الأصفر بفارق 6 أطوال، بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب بنك دبي التجاري– تكافؤ، وينافسه «مقادير» و«نائب». ويعد «فور ذا توب» صاحب الوصافة في سنجسبيل ستيكس «للفئة الثانية»، صاحب الحظ الأوفر للفوز في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب مزارع شادويل.

ولكن رفيقه في الإسطبل «منتصرات» الفائز بالنسخة قبل الأخيرة من جبل علي ستيكس «قوائم»، سيكون رقماً صعباً، لكنهما يواجهان تحدياً من «جست أيه بيني». وينافس «بليدسميث»، كلا من «تورنو سوبيتر» و«إنسان» بالشوط السادس المخصص للمبتدئة على مسافة الميل، على لقب دبي للمرطبات.

ويشهد الشوط السابع والأخير لمسافة 1950 متراً، على لقب مركز دبي العقاري، منافسة متكافئة بين 10 خيول حققت انتصارات في سباقات مضمار جبل علي، وأبرزها «تفاخر»، و«ولفورد»، إلى جانب «رايت فلانك».