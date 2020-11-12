الوصل والوحدة.. «مفاوضات جديدة»!

منير رحومة (دبي)

يكتمل اليوم عقد المتأهلين، إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بالتعرف على هوية الأندية الثلاثة التي تنتزع البطاقات المتبقية، وترافق الفرق التي حسمت أمرها مساء أمس، إلى جانب الشارقة والنصر بطلي الدوري وكأس الخليج العربي على الترتيب، ولم يشاركا في الدور الأول.

ويشهد برنامج اليوم مواجهات مثيرة وحاسمة، خاصة أن نتائج لقاءات الذهاب جاءت مفاجأة، الأمر الذي يزيد من درجة الإثارة لمعرفة باقي الصاعدين إلى «الثمانية الكبار».

قمة مباريات اليوم، تقام في زعبيل بين الوصل والوحدة، وذلك بعد 5 أيام فقط من لقائهما في الدوري، والذي حسمه «العنابي».

ويدخل «الفهود» المباراة بأسبقية معنوية، بعد فوزه 2-1 ذهاباً في أبوظبي، ويطمح إلى الخروج من لقاء «المفاوضات الجديدة» بنتيجة إيجابية تحسم بطاقة العبور لمصلحته، فيما يعول «أصحاب السعادة» على التطور في مستواه، للثأر من لقاء افتتاح الموسم، وقلب الأوراق بنتيجة إيجابية، يعود على إثرها ببطاقة التأهل من دبي.

وفي المباراة الثانية التي تقام في منطقة الظفرة، يعول «الفارس» على التعادل الإيجابي الذي حققه باستاد راشد أمام شباب الأهلي 1-1، لمواصلة المشوار في المسابقة، وتأكيد المستوى المتميز الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، بينما يسعى «الفرسان» صاحب الألقاب الأربعة، في كأس الخليج الخليج العربي إلى تصحيح موقفه، وإنهاء المرحلة السلبية التي يعيشها الفريق، والعودة ببطاقة التأهل، خاصة مع استعادة عدد من نجومه المصابين.

وبالنسبة للمباراة الأخيرة في البرنامج، والتي تجمع بين خورفكان والعين، يتوقع أن تأتي حافلة بالإثارة والحماس، خاصة أن نتيجة الذهاب التي حسمها «النسور» 4-2، في العين بالذات، ترفع من حظوظ أصحاب الأرض في لقاء اليوم، لمواصلة مفاجآتهم في المسابقة، والوصول إلى الأدوار المتقدمة، فيما يدخل «الزعيم» لقاء اليوم برغبة كبيرة في رد اعتبار خسارته الثقيلة، وانتزاع نتيجة تنقذه من توديع أول بطولات الموسم مبكراً.

ويتوقع أن تحفل المباريات بالندية في ظل عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في البطولة، بما يساوي من حظوظ الفرق، ويرفع من وتيرة المفاجآت.

سالم ربيع: إعداد ذهني

مراد المصري (دبي)

يرى سالم ربيع مدرب الوصل، أن المباراة المقبلة أمام الوحدة، تحتاج إلى إعداد ذهني، وتركيز عليها بتفاصيلها كافة، بوصفها مواجهة جديدة في كل ظروفها، من دون النظر إلى المباراة الماضية بينهما في كأس الخليج، أو التي جرت منذ أيام في الدوري.

وقال: الفوز «خارج الديار» في الذهاب أمر إيجابي، ومع ذلك لا يجب أن نتوقف عنده، أو نفكر به طويلاً، وعلينا الإعداد لمباراة اليوم بتفاصيلها، والجهد الذي تحتاجه، في حال أردنا الخروج ببطاقة التأهل.

وفيما يتعلق بتركيز فريقه على بطولات الكؤوس، بوصفها هدفاً منطقياً، في ظل صعوبة الدوري، بعد الخسارة 3 مرات، قال: الدوري يبقى دائماً البطولة الأهم التي تتطلب أن تعمل فيها، وتقدم أقصى قوتك، في حال أردت إعداد فريق قادر على النجاح في «الكؤوس» التي تعد بطولات أقصر من ناحية المدة الزمنية، ودائماً فيها ظروف خاصة، حيث إن الخسارة تعني المغادرة، بينما الدوري له حسابات مختلفة.

رازوفيتش: «سمعة» لا يختلف عليه أحد

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رفض فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، التعليق على عدم اختيار إسماعيل مطر للمنتخب الوطني، وقال: هذا قرار مدرب، ولا يمكن الحديث عنه، والأكيد أن «سمعة» لا يختلف عليه اثنان، والجميع شاهد على ما قدمه من مستوى عالٍ، وأداء متميز، في الفترة الماضية، وأتمنى أن يواصل بالعطاء ذاته، في الفترة المقبلة.

ووصف مدرب «العنابي» مواجهة الوصل للمرة الثانية في أسبوع بالصعبة، وقال: واجهنا «الأصفر» مرتين، والأوراق مكشوفة للطرفين، لذلك لا يوجد ما يقال عن المنافس، وأمنح الفرصة للاعبين الذين لعبوا دقائق أقل في الدوري، أو لم يشاركوا، ونعمل على تقديم الأفضل والخروج بنتيجة جيدة، لأننا نعتبر البطولة مهمة لنا، رغم أنها تأتي في المرتبة الثالثة، ضمن أهدافنا، بعد الدوري وكأس رئيس الدولة.

وأضاف: لدينا دائماً الطموح في أي مباراة، ونثق بجميع اللاعبين، ونأمل أن ننهي اللقاء بالتأهل إلى دور الثمانية.

زاناردي: مواصلة التفوق

فيصل النقبي (خورفكان)

أبدى البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، ثقته التامة بلاعبيه، لمواصلة الأداء الإيجابي، الذي قدموه في الجولة الماضية بالدوري أمام شباب الأهلي، خلال لقاء العين القادم، ضمن إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي.

وأشار إلى أن «النسور» جاهز للقاء، رغم أفضليته في نتيجة الذهاب، عندما تفوق على «الزعيم» 4-2، متمنياً أن يواصل الفريق تفوقه في مباراة اليوم التي تقام على أرضه.

وأضاف: نحترم العين، وهو فريق منافس دائم على البطولات، ولديه مخزون رائع من اللاعبين، وسبق أن لعبنا أمامه مرتين، ونعرف كل التفاصيل عنه، ونخوض اللقاء بتوازن بين الهجوم والدفاع.

وقال زاناردي: إن خورفكان عليه أن يستثمر الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها مؤخراً، ولديه الفرصة للاستمرار في البطولة، والوصول إلى أبعد مدى، وعلينا أن نقاتل من أجل ذلك، وتغيير الصورة النمطية للفريق في الدوري.

بيدرو: التمسك بالأهداف

العين (الاتحاد)

كشف البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن فريقه مقبل على تحدٍ مهم أمام خورفكان، ضمن إياب الدور الأول لكأس الخليج العربي، خصوصاً بعد الخسارة 2-4 في مباراة الذهاب.

وقال: نتطلع إلى تحقيق أهدافنا في المباراة المقبلة، ونثق بقدراتنا، وبما يمكننا أن نفعله. وتعليقاً على موقف إسلام خان، قال: هذه قضية تندرج تحت نطاق الشأن القانوني بكل تأكيد، ونحن نقف إلى جانب إسلام، والأمر غير سهل، ليس فقط بالنسبة لإسلام، وإنما للنادي، ولكن كما ذكرت فإن القسم القانوني يعمل على علاج حيثيات القضية، وننتظر النتائج النهائية، وبعدها نقرر ماذا يحدث.

وأضاف: فيما يتعلق باللاعب لابا، والأمر نفسه ينطبق على إسلام خان وويلسون إدواردو، فقد رفضت إدارة النادي السماح لهم بالمغادرة ومشاركة منتخباتهم الوطنية، وذلك وفقاً للوائح التي لا تجبر الأندية على إرسال لاعبيها لمنتخبات بلادهم في الظروف المرتبطة بـ «الحجر الصحي» أو «العزل الإجباري» لمدة 5 أيام حداً أدنى.

فيلسيوفينتش: القلق من الإصابات

أبوظبي (الاتحاد)

أبدى الصربي ألكسندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، قلقه الكبير من موجة الإصابات التي اجتاحت الفريق، لتشمل سلطان الغافري، ودينيلسون، وإدريس الأمين، وبدر العطاس، ومسلم فايز، ومسعود سليمان، بجانب الأردني ياسين البخيت الموجود مع منتخب بلده، مشيراً إلى أن ذلك يجعل التشكيلة التي يدفع بها في المباراة، غير واضحة حتى الآن.

وقال: الفريق استعاد جهود سعيد الكثيري وخالد بطي من الإصابة، غير أنهما لن يتمكنا من إكمال الـ90 دقيقة، وأفكر باستمرار في كيفية التعامل مع المباراة، ومواجهة منافس قوي مثل شباب الأهلي، وفي كل الأحوال نحاول التكيف مع الظروف، وتقديم مردود جيد يقودنا إلى نتيجة إيجابية.

وعن إمكانية العودة إلى النتائج الجيدة بعد الخسارتين المتتاليتين في الدوري، قال: آخر مبارياتنا أمام 3 فرق قوية الجزيرة والشارقة والعين، وتعادلنا مع الأول، وكنا الأقرب من السيناريو نفسه مع الثاني، ونعمل باستمرار على تقديم الأفضل، ونأمل أن نصل إلى ما نريده في كل مباراة.

زاراجوسا: الاعتذار والوعد

دبي (الاتحاد)

قدم الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، اعتذاره إلى جماهير النادي، على النتائج السلبية في المباريات الأخيرة، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين يعملون بروح الأسرة الواحدة، من أجل تصحيح الصورة، وإسعاد عشاق «الفرسان»، مع الوعد بالصعود إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي اليوم.

وأشار إلى أن كأس الخليج العربي مختلفة عن الدوري، والبطولة المحببة للفريق، مبدياً ثقته في لاعبي «الفرسان»، لتقديم أداء قوي، في مباراة إياب الدور الأول أمام الظفرة اليوم، والخروج بنتيجة إيجابية، خاصة مع استعادة خدمات المصابين.

وشدد زاراجوسا على أن شباب الأهلي يؤدي بأسلوب هجومي، والإحصائيات تؤكد ذلك، ويعمل على التسجيل مع الحفاظ على شباكه نظيفة.

وتطرق مدرب شباب الأهلي للحديث عن منافسه في لقاء اليوم، وقال: الظفرة قوي ويقدم موسماً جيداً، ولديه منظومة دفاعية رائعة وحارس كفء، وأن شباب الأهلي يحاول جاهداً لانتزاع بطاقة التأهل، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.