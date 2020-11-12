«الزعيم» يحطم رقماً قياسياً بـ«50 عرضية»!

سلطان آل علي (دبي)

لأن الأرقام «لا تكذب أو تتجمل»، بل ترسم الحقائق وتصورها بما لا يقبل الشك، فإن الجولات الخمس التي أقيمت في دوري الخليج العربي حتى الآن، حملت العديد من الإحصائيات الاستثنائية التي تؤكد أن «النسخة 13» في «المحترفين»، على موعد مع الإثارة والندية، على صعيد المستوى الفني، وكذلك الإحصائيات التي نتناول أبرزها من خلال عرض المباريات التي نالت لقب الأفضل والأسوأ في الأرقام، من بين 35 لقاءً خاضتها الأندية، وكذلك اللاعبون الذين تميزوا خلالها في جوانب مختلفة.

بداية من الأهداف، شهدت مباريات الوحدة مع حتا «6-0»، والفجيرة والشارقة «2-4»، ضمن الجولة الأولى، إضافة إلى حتا مع الوصل «2-4»، في الجولة الثانية، أعلى مجموع للأهداف بالدوري حتى الآن، بإجمالي 6 أهداف، وفي الجانب الآخر، كان عجمان الطرف الثابت في المباريات «الصفرية» أمام حتا وبني ياس، في الجولتين الثالثة والخامسة، حيث انتهت بالتعادل السلبي.

ونال ويلتون سواريز مهاجم الشارقة أمام الظفرة، وإيجور جيسوس «مقيم» شباب الأهلي أمام حتا «قصب السبق»، بإحراز «الهاتريك»، في الجولة الرابعة، ليتصدر اللاعبان قائمة الهدافين، برصيد 6 و5 أهداف على التوالي.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، يُحلق رونالدو مينديز لاعب الوصل منفرداً، بصناعة ثلاثة أهداف في مباراة حتا، خلال الجولة الثانية، وهو أيضاً الأكثر مساهمة بالأهداف، تسجيلاً وصناعة في مباراة بالمواجهة نفسها، حيث أسهم في 4 أهداف، بتسجيل هدف، إضافة إلى صناعة ثلاثة.

ويعد جونيور فيرنانديز لاعب اتحاد كلباء الأكثر صناعة لفرص التسجيل، في مباراة برصيد ثماني فرص، خلال مباراة فريقه أمام الوصل ضمن الجولة الرابعة، والغريب أنه لم يتم تسجيل أي منها، وخسر فريقه 0-3.

ومن جانب الأداء والأسلوب الفني، حقق النصر أعلى نسبة استحواذ على الكرة في مباراة بلغت 79% أمام عجمان بالجولة الرابعة، وحقق خلالها طارق أحمد «قائد العميد»، أعلى عدد تمريرات للاعب في مباراة بـ124 تمريرة، وهذه «الهيمنة الزرقاء» أدت إلى تواجد الفريق «البرتقالي» بأقل نسبة استحواذ، وهي 21%، كما أن «البركان» نال أقل نسبة في دقة التمريرات بـ60.1% في ذات المباراة، وهو كذلك صاحب أقل عدد تمريرات في مباراة، بمجموع 174 تمريرة خلال مواجهته مع بني ياس بالجولة الخامسة.

وعلى النقيض، نجد أن الجزيرة حقق الرقم الأعلى في التمرير، بـ669 تمريرة أمام اتحاد كلباء، في الجولة الثالثة، بالإضافة إلى أعلى نسبة في دقة التمرير بـ90.9% في ذات المباراة، والتي حقق لاعبه سيريرو فيها أعلى عدد لمسات للاعب في مباراة بالدوري بمجموع 135 لمسة.

وفي الجانب الهجومي، شهدت مباراة اتحاد كلباء والوصل أعلى مجموع تسديدات في الدوري بـ49 تسديدة، تقاسمها الفريقان، منها 19 تسديدة على المرمى، وهو الرقم الأعلى كذلك، في حين سدد العين على مرمى الظفرة 32 مرة بالجولة الخامسة، ليصبح أعلى رقم لفريق في مباراة، نصيب التوجولي لابا كودجو، منه 13 تسديدة، ليصبح الأعلى تسديداً في مباراة، وفي المقابل لم يسدد الظفرة سوى 4 مرات طوال اللقاء، ليكون أقل الفرق تسديداً على الإطلاق خلال لقاء واحد أيضاً.

وتساوت 4 أندية مختلفة في الرقم الأعلى للتسديد على المرمى خلال مباراة، وهي الوحدة والفجيرة والوصل والعين بـ10 تسديدات بمبارياتها المختلفة.

ونال مينديز لقب اللاعب الأكثر تسديداً على المرمى في مباراة الوصل ضد اتحاد كلباء بالجولة الرابعة، بإجمالي 5 تسديدات.

ويعد عجمان الفريق الوحيد الذي خرج في مباراة من دون أي تسديدة على المرمى، وكانت مع حتا بالجولة الثالثة، لتكون بذلك دقة تسديداته 0%، وهي الأسوأ دون شك.

في حين أن اتحاد كلباء سدد بدقة 100% على المرمى أمام شباب الأهلي رغم الخسارة.

وفي الكرات العرضية حطم «الزعيم» رقماً قياسياً بـ50 كرة عرضية في مباراته ضد الظفرة، منها 17 عرضية قام بها بندر الأحبابي، ليكون أعلى رقم للاعب، والرقم السابق لاتحاد كلباء أمام الوصل بالجولة الرابعة، ولعب 44 عرضية، وحقق النصر أعلى دقة نجاح للعرضيات بـ54% أمام الوصل. وفي الركنيات تفوق العين في مباراته مع الظفرة، وحقق أعلى رقم بـ15 ركنية.

الجزيرة يتفوق في الالتحامات

على الجانب البدني، حقق الجزيرة أعلى نسبة تفوق في الالتحامات بمواجهته مع النصر بـ63% ويعد «العميد» الأقل بـ37%، ويعد لاعب عجمان أوسو صاحب الرقم الأعلى بـ33 التحاماً في مباراة فريقه مع اتحاد كلباء.

«النمور» و«الذئاب».. كرات هوائية

شهدت الكرات الهوائية، تميز اتحاد كلباء والفجيرة أمام الجزيرة والظفرة، بتفوقهما في 75% من الكرات مقابل 25%. ويعد «النمور» صاحب أعلى رقم للتدخلات، في مباراته مع الفجيرة بـ27 تدخل، بينما ثلاثة فرق فقط نجحت في تدخلاتها بنسبة 100% وهي شباب الأهلي والنصر والوصل.

بين إيجور وسلطان الزعابي!

بالنسبة لارتكاب الأخطاء، يعد النصر الأكثر وقوعاً فيها خلال مباراته مع الجزيرة بـ25 خطأ، بينما يعد بني ياس الأقل، وذلك بـ4 أخطاء فقط أمام عجمان.

وارتكب سلطان الزعابي، لاعب اتحاد كلباء، العدد الأكبر من الأخطاء في مباراة بـ7 أخطاء أمام الفجيرة، بينما كسب نجم الشارقة إيجور كورونادو 8 أخطاء في لقاء فريقه مع الفجيرة بالجولة الأولى، ليكون الرقم الأعلى لأي مخالفات يحصل عليها لاعب.