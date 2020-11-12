«الساحر إيجور» يعود إلى «العادة القديمة»!

علي معالي (الشارقة)

عاد البرازيلي إيجور كورونادو إلى عادته القديمة، في إحراز الأهداف من ضربات الجزاء بطريقة غريبة، وحدث ذلك في مباراة الجزيرة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ويلجأ «الساحر» إلى القفز في الهواء قبل أن يسدد الكرة، وتكرر المشهد مرات عدة موسم 2018 -2019، عندما تُوج «الملك» باللقب، وبعدها قام إيجور بتغيير طريقة تنفيذه لضربات الجزاء، إلا أن الجماهير فوجئت بعودته إلى طريقته الغريبة!

ونجح إيجور في فرض نفسه بالقوة هذا الموسم أيضاً، سعياً منه للحفاظ على لقب أفضل لاعب أجنبي، والمنافسة على لقب الهداف، وله 5 أهداف بفارق هدف عن زميله ويلتون سواريز «المتصدر»، ويتساوى إيجور مع إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، وجواو بيدرو «بني ياس»، وتيم ماتافز «الوحدة».

والمفاجأة غير المتوقعة بالنسبة للشارقة، تتمثل في لوان بيريرا «20 عاماً»، أو كما يطلق عليه «لوزينهو»، ويقدم اللاعب مستويات رائعة، والدليل على ذلك اعتماد المدرب عبدالعزيز العنبري عليه لاعباً أساسياً، وشارك في المباريات الخمس حتى الآن، «299 دقيقة»، ليجلس لاعبون كبار على «دكة»، وهو ما جعل المنافسة شرسة للغاية، بما يخدم مصلحة الفريق في النهاية.

ونجح بيريرا في تمرير كرتين حاسمتين سجل منهما هجوم الفريق هدفين، كما أظهر انسجاماً واضحاً مع إيجور كورونادو وكايو لوكاس، و«القناص» ويلتون سواريز، وأصبح الرباعي البرازيلي مصدر إزعاج لمدافعي «دورينا» لامتلاكهم مهارات ولياقة بدنية عالية، والمعروف أن العنبري اعتمد على بيريرل في 4 مباريات فقط «216 دقيقة» خلال الموسم الماضي والذي لم يستكمل.