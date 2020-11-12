«الهواة 45».. السباق المكرر إلى «الأضواء»

معتصم عبدالله (دبي)

تدشن مباريات البطائح مع الحمرية، مسافي مع التعاون، مصفوت مع دبا الحصن، اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى، للموسم الجديد 2020- 2021، ضمن الجولة الأولى، والتي تستكمل غداً، بمباراتي دبا الفجيرة مع العروبة، والذيد مع الإمارات، فيما سيكون العربي «الفريق الـ11» في الدوري، ضمن الراحة في الجولة الأولى.

ويستمر «السباق المكرر» لدوري الدرجة الأولى، بعد إلغاء نتائج النسخة الماضية، بنهاية «الجولة 17»، والتي تصدرها الإمارات برصيد 39 نقطة، مقابل 32 نقطة لدبا الحصن «الوصيف»، على مدار 162 يوماً، ليكشف بنهاية «الجولة 22» والمقررة 24 أبريل من العام المقبل، هوية المتأهلين إلى دوري الخليج العربي «دوري الأضواء» في الموسم المقبل 2021- 2022.

وحظي ناديان فقط من بين الأندية المشاركة، في الموسم الحالي لدوري الأولى، بفرصة التواجد في «دوري المحترفين»، ممثلين في الإمارات ودبا الفجيرة، فيما تبحث 9 أندية أخرى عن فرصة الظهور الأول في «المحترفين».

وشارك 19 نادياً في دوري المحترفين، على مدار 12 موسماً، منذ الانطلاقة عام 2008- 2009، وضمت أندية العين، الجزيرة، الوحدة، الوصل، النصر، الأهلي والشباب ودبي «شباب الأهلي»، الشارقة والشعب «الشارقة»، الظفرة، عجمان، خورفكان «الخليج»، الإمارات، بني ياس، اتحاد كلباء، دبا الفجيرة، الفجيرة، وحتا.

وتحمل النسخة الحالية لدوري الهواة الرقم 45، بعد أن نظمت أول بطولة موسم 1974- 1975 «دوري الدرجة الثانية»، وشهدت المنافسة العديد من التغييرات على مستوى العقود الأربعة الماضية، حيث سميت باسم دوري الدرجة الأولى، في موسم 1993- 1994، وحملت أيضاً اسم الدوري المشترك في موسم 1996- 1997، بجانب اسم دوري الدرجة الأولى «أ»، فيما لم تستكمل المنافسة في موسم 1990- 1991 بسبب حرب الخليج، وألغيت نتائجها في الموسم الماضي 2019- 2020 بداعي «جائحة كورونا».

واستهلت أندية دوري الأولى سجل المشاركات الرسمية للموسم الحالي، بخوض مباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة لدور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، والتي حسمها الإمارات متصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، والعروبة متصدر المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، وأقيمت 25 مباراة في 5 جولات، على مستوى المجموعتين الأولى والثانية، وصولاً إلى إعلان المتأهلين بصدارة المجموعتين.