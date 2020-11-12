«المدرب المواطن».. استقرار «رباعي»

دبي (الاتحاد)

يستمر «التواجد الرباعي» للمدرب المواطن، في أندية دوري الدرجة الأولى، للموسم الثاني على التوالي، باستمرار محمد العجماني مع فريق الذيد، وقيادة عبدالغني نوح لمسافي، وعارف شلنك في الإدارة الفنية للتعاون، ومحمد الجالبوت مدرب العربي.

ويبرز على صعيد المدربين العرب، المصري طارق السيد المدرب الحالي لدبا الفجيرة والسابق للبطائح، حيث يملك في سجله إنجاز قيادة «النواخذة» للتأهل مرتين إلى أضواء المحترفين، الأولى 2011- 2012، والثانية موسم 2014- 2015، فيما يقود المقدوني جوكيكا صاحب التجربتين الماضيتين في دوري الخليج العربي، مع حتا والظفرة على التوالي، «الصقور»، بعدما كان قريباً من التأهل في الموسم الماضي، قبل قرار «الإلغاء».