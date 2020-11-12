صقر.. «التحليق 5» بـ «الرحلة 12»

دبي (الاتحاد)

يتطلع عادل صقر مهاجم البطائح «34 عاماً»، إلى الصعود مع فريقه، لدوري الخليج العربي، أملاً في بلوغ رقم قياسي، في عدد مرات الصعود، بعد تجاربه الناجحة مع أندية الإمارات والشعب واتحاد كلباء وخورفكان، وفي حال صعود البطائح، سيكون «الرحالة» صعد مع خمسة أندية مختلفة.

ولا تتوقف الأرقام القياسية لصقر على عدد مرات الصعود، حيث تعد تجربته الحالية مع البطائح الـ12 في سجل مشواره مع الأندية، بعدما سبق له اللعب لأندية شباب الأهلي، والوحدة، والإمارات، واتحاد كلباء، وعجمان، والشعب، ودبا الحصن، والذيد، ومصفوت، وخورفكان، وحالياً مع البطائح.

وقال صقر: أخوض تحدياً جديداً مع فريق طموح، وأتطلع لأن أسهم في صعوده لدوري الخليج العربي. وأضاف: على الصعيد الشخصي لدي هدف أعمل لتحقيقه، وعلى صعيد المجموعة هناك هدف أيضاً نعمل من أجله، ولكني لا أركز على مجد شخصي، من دون المساهمة في بلوغ هدف الفريق والنادي.

ورشح المهاجم المخضرم البطائح للمنافسة على الصعود إلى جانب خمسة فرق أخرى، وأوضح: «المنافسة ستكون صعبة جداً، وصاحب النفس الطويل، ومن يملك خبرة الأمتار الأخيرة، ومن لديه دكة بدلاء جيدة وأجانب متميزون، سيتفوق في النهاية»، ويرى صقر أن البداية القوية مهمة جداً، وتمنح الفريق ثقة كبيرة، وتعزز رغبته في الصعود، ودعا زملاءه إلى الحذر من الفرق غير المرشحة التي قال إنها تمثل عقبة كبيرة أمام طموحات الفرق المرشحة.