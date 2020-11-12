إيلتون وإديلسون ورودريجو ودياكيتي بشعار «الخبرة أولاً»

دبي (الاتحاد)

يبرز بين أجانب دوري الدرجة الأولى، في الموسم الجديد «رباعي الخبرة»، ممثلين في البرازيلي إيلتون جوميز لاعب وسط «الحمرية» صاحب الـ34 عاماً، ومواطنيه إديلسون بيريرا «الذيد» بـ35 عاماً، ورودريجو سوزا «العروبة» بـ32 عاماً، والإيفواري براهيما دياكيتي لاعب مسافي «33 عاماً»، ويصل مجموع أعمار الرباعي الأكثر خبرة في دوري الأولى إلى 134 عاماً.

ويخوض دياكيتي موسمه الثالث عشر على التوالي محلياً، منذ مشاركته الأولى مع فريق العربي، في دوري الدرجة الأولى، موسم 2008- 2009، وتنقل المهاجم الإيفواري خلال مشواره ما بين صفوف 4 فرق ضمت العربي، مسافي، حتا، ودبا الفجيرة.

وبدوره عاد البرازيلي إيلتون إلى الملاعب المحلية، بعد أكثر من عقد كامل، منذ ظهور الأول بقميص الوصل، في دوري المحترفين 2009- 2010، ليخوض بعدها رحلة طويلة في الملاعب السعودية، قبل العودة إلى الإمارات من بوابة الحمرية.

ويحتفل رودريجو سوزا بخوض موسمه العاشر محلياً، منذ ظهوره أول موسم بقميص خورفكان «الخليج» موسم 2010-2011 بدوري الأولى، وصولاً إلى تجربته في الموسم الُملغى مع دبا الحصن، قبل انتقاله إلى العروبة حالياً، في المقابل يخوض إديلسون بيريرا موسمه الثامن محلياً منذ انطلاقة مشواره 2013- 2014 مع الشباب.