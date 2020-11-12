«السعودي للسيارات» يكشف تفاصيل جولتي «باها-حائل»

الرياض (الاتحاد)

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية المزيد من التفاصيل، حول جولتي باها وحائل المُقبلتين، واللتين تمَّت المُوافقة عليهما ضمن روزنامة الجولات المُعدَّلة لكأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الصحراوية القصيرة «فيا - باها» لموسم 2020، والمُقرر إقامتهما ما بين من 10- 12 ديسمبر للجولة الأولى، ومن 14 إلى 16 ديسمبر للجولة الثانية، المطابقة للجولتين الرابعة والخامسة من كأس العالم.

وتم رسم مسار الجولتين لتكونا مليئتين بالتحديات وخاتمةً لهذا الموسم الاستثنائي. وتُعتبر جولتا الباها هاتان فُرصةً لا تُعوَّض للمُشاركين الراغبين بمزاحمة أبطال العالم جنباً إلى جنب.

ويجتاز راليا حائل مسارات مُتنوعة عبر صحراء النفود الكبير، تمتد الجولة الأولى «باها حائل الأول» لمسافة إجمالية 890 كيلومتراً، منها 592 كيلومتراً خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة، والأخرى «باها حائل الثاني» على مسارٍ أقصر قليلاً بمسافة إجمالية 780 كيلومتراً، منها 479 كيلومتراً خاضعة للتوقيت ضمن مراحل خاصة.

ويخوض السائقون في الجولتين مرحلة خاصَّة واحدة يومياً مدة يومين، تجتازُ تضاريس مُشابهة لتلك التي اجتازها المُشاركون في «رالي حائل الدولي» عام 2008، عندما دخل للمرة الأولى ضمن جدول جولات كأس العالم للراليات الصحراوية، بعد عامين من تنظيمهِ حدثاً محلياً.