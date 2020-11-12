هاميلتون على مشارف الإنجاز

إسطنبول (أ ف ب)

يبدو سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون على مشارف إنجاز جديد في رياضة فورمولا- 1، في ظل الفرصة السانحة أمامه لتحقيق لقبه السابع ومعادلة رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، عندما يخوض غمار سباق جائزة تركيا الكبرى الأحد، في المرحلة الـ14 من بطولة العالم.

وبات هاميلتون الذي توج بطلاً مع ماكلارين عام 2008، ثم مع مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قاب قوسين أو أدنى من إكمال سيطرته على هذه الرياضة الميكانيكية عام 2020 أيضاً.

ويتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 85 نقطة قبل 4 جولات من انتهاء بطولة العالم، وبالتالي يتعين عليه أن يكون متقدماً في نهاية سباق تركيا بفارق 78 نقطة عن منافسه الوحيد على اللقب.

وسيتوج هاميلتون باللقب إذا أنهى السباق متقدماً على بوتاس في أي مركز، في المقابل يتعين على الأخير إذا أراد تأجيل تتويج زميله، التفوق عليه بفارق 8 نقاط في سباق الأحد.