مذكرة تفاهم بين «دبي الرياضي» و«التداوي الطبي»

دبي (الاتحاد)

وقع مجلس دبي الرياضي مذكرة تفاهم مع مركز التداوي الطبي، بهدف تعزيز الرعاية الطبية لممارسي الرياضة، ودعم علاقات التعاون بين المجلس والقطاع الخاص الذي يضم مؤسسات وطنية حريصة على خدمة الوطن وتعزيز القطاع الرياضي.

ووقع الاتفاقية بمقر المجلس سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس إدارة مركز التداوي الطبي، وتتضمن تقديم الدعم الطبي للفعاليات والأنشطة الرياضية التي ينظمها المجلس، وإعداد البرامج التوعوية الصحية لمنتسبي القطاع الرياضي.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك في استخدام المرافق والمنشآت والأجهزة والمعدات في تنظيم الفعاليات الطبية، بالإضافة إلى توفير المركز لسيارة العيادة المتنقلة في الحالات التي يحددها المجلس، وتم تسمية منسق من الطرفين لتنفيذ المبادرات والبرامج المختلفة التي تتضمنها المذكرة.