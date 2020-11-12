شاهد رياضة: زعيم «القارة السمراء»

عمرو عبيد (القاهرة)

عادت الحياة إلى ملاعب منتخبات كرة القدم الأفريقية، بعد توقف استمر لمدة عام كامل، لتنطلق جولات جديدة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، المزمع إقامتها في الكاميرون، بداية عام 2022، بعد قرار تأجيلها الناجم عن أزمة «كورونا» العالمية، وخلال الأيام الجارية، يتبارى 48 منتخباً خلال 12 مجموعة، من أجل حسم بطاقات الصعود إلى بطولة «القارة السمراء» الكبرى.

وعبر 63 عاماً، منذ انطلاق النسخة الأولى في السودان عام 1957، قبض منتخب مصر على القمة التاريخية، التي بلغها بالفوز بـ7 بطولات، بفارق بطولتين عن الكاميرون، و3 عن غانا، وبدأ «الفراعنة» كتابة التاريخ منذ الوهلة الأولى، عندما حصد أول لقبين متتاليين مع انطلاق كأس الأمم، ورغم ابتعاده عن الصدارة لمصلحة «النجوم السمراء»، وصراعهما الشرس خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، ثم دخول «الأسود التي لا تُقهر» المعركة بقوة، في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أن الجيل الذهبي بقيادة المدرب حسن شحاتة، نجح في فك الاشتباك والانفراد بزعامة «القارة السمراء»، بعد «ثلاثيته» الشهيرة التاريخية.

صحيح أن «المعلّم»، كما يُطلق عليه في مصر، نجح في استعادة اللقب القاري عام 2006، بعد غياب 8 سنوات، بل زاد على ذلك بحصد اللقب الثاني على التوالي عام 2008، ولكن يبقى إنجازه الرائع الذي لم يتكرر حتى الآن، في تاريخ الكرة الأفريقية، عندما أضاف اللقب الثالث توالياً عام 2010، ليسطر اسمه في كتاب التاريخ.

وخلال تلك البطولة التي استضافتها أنجولا، جاءت بداية «الفراعنة» مدوية، بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3-1، ولم يجد المنتخب المصري صعوبة في تجاوز دور المجموعات، ليطيح بعدها الكاميرون في ربع النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم شهد نصف النهائي انتصاراً تاريخياً على منتخب الجزائر برباعية نظيفة، قبل أن يُتوّج «الفراعنة» بميداليات الذهب، على حساب غانا، بالفوز بهدف، ليضع منتخب مصر «النجمة السابعة» فوق قميصه التاريخي، ويبقى حتى الآن زعيماً لـ«القارة السمراء»، بلا منازع.