رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق يستقيل من الفيفا بعد تصريح عنصري

استقال جريج كلارك من منصبه في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، بعد يومين من استقالته من رئاسة الاتحاد الإنجليزي للعبة بسبب تعرضه لانتقادات جراء تصريحات اعتبرت عنصرية.

وقال الاتحاد الأوروبي (اليويفا) إن كلارك تحدث إلى رئيسه ألكسندر تشيفرين، اليوم الخميس، ووافق على الاستقالة كواحد من ممثلي اليويفا في مجلس الفيفا وهي الجهة صانعة القرارات في الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم.

وقال اليويفا، في بيان "بعد اتصال هاتفي هذا الصباح بين رئيس اليويفا وجريج كلارك، اتفق الطرفان على مقترح كلارك بترك منصبه بأثر فوري كأحد ممثلي اليويفا في مجلس الفيفا".

وواجه كلارك (63 عاماً)، الذي نال عضوية مجلس الفيفا في فبراير 2019، انتقادات على نطاق واسع بعدما أدلى بسلسلة من التعليقات غير اللائقة أثناء إجابته على أسئلة أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني.

وعُين كلارك، رئيس نادي ليستر سيتي السابق، رئيساً للاتحاد الإنجليزي في 2016. ومنذ ذلك الحين، بذل الاتحاد جهداً كبيراً في تحسين صورته. لكن عبارات كلارك يوم الثلاثاء أثارت غضب اللاعبين والمنظمات المناهضة للعنصرية.

وطُلب من كلارك حضور اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والرياضة عن بُعد لمناقشة التداعيات المالية لجائحة كوفيد-19 وتأجيل حزمة الإنقاذ المالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لأندية الدرجات الأدنى.

خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان عن التنوع داخل الاتحاد الإنجليزي، أشار كلارك إلى اللاعبين غير البيض بعبارة "الملونين". وهو ما اعتبر لفظ عنصري.

في نفس اليوم، قدم كلارك اعتذاره عن هذه العبارة واستقال من الاتحاد الإنجليزي للعبة.