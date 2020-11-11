اتحاد الكرة يجري 1670 مسحة

دبي (الاتحاد)

أجرى الطاقم الطبي باتحاد كرة القدم، 1670 مسحة طبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ولاعبي المنتخبات الأول والناشئين والشاطئية ومقيمي وحكام كرة القدم ومراقبي ومنسقي المباريات، طبقاً للبروتوكول المعتمد لعمليات المباريات، إضافة إلى المنتخبات الزائرة، البحرين والعراق والأردن وسوريا ولبنان وطاجيكستان وأوزبكستان، فور وصولها الدولة.

وحرص الاتحاد على إلحاق طاقمه الطبي بورشة عمل، للتدريب على آلية إجراء مسحات فيروس «كوفيد-19»، بالتعاون مع شركة طموح للخدمات الصحية.

وأشار ‬محمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬الكرة، إلى ‬أن ‬مشاركة ‬الأطباء ‬والمعالجين ‬من ‬الطاقم ‬الطبي ‬للاتحاد، ‬في ‬ورشة ‬العمل ‬التدريبية، ‬استهدفنا ‬من ‬خلالها ‬تطوير ‬قدراتهم ‬بتدريبهم ‬على ‬عملية ‬إجراء ‬الفحص ‬الطبي ‬الخاص ‬بفيروس ‬«كورونا»، ‬وكافة ‬الخطوات ‬المتعلقة ‬بها، ‬بدءاً ‬من ‬عملية ‬التسجيل، ‬وكيفية ‬أخذ ‬المسحات ‬إلى ‬مرحلة ‬إرسالها لأحد ‬المعامل ‬المعتمدة، ‬ما ‬وفر ‬الكثير ‬من ‬الوقت ‬والجهد.