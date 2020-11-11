بيراميدز يتعاقد مع رودولفو

القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، أمس، التعاقد رسمياً مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ليتولى قيادة الفريق، خلفاً للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتيتش.

وأطلقت منصات التواصل الاجتماعي لنادي بيراميدز وسماً «هاشتاج» للترحيب بالمدير الفني الجديد. وتعاقد بيراميدز مع رودولفو، لمدة موسمين وحتى عام 2022، يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي ينافس في بطولات الدوري والكأس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويملك المدير الفني الجديد «45 عاماً» سيرة ذاتية كبيرة، بعدما لعب 260 مباراة سجلت خلالها الفرق التي قام بتدريبها 421 هدفاً، وتولى تدريب الوصل وشباب أهلي، بالإضافة إلى بوكا جونيورز.