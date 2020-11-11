«المسابقات الآسيوية» تعتمد جدول تصفيات «مونديال 2022»

دبي (الاتحاد)

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على مواعيد مباريات التصفيات الآسيوية لنهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع أمس برئاسة الدكتور تراك ووك توان عبر تقنية الفيديو. واتفقت اللجنة على استكمال جميع مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، بحلول 15 يونيو، حيث تقام الجولتان السابعة والثامنة في مارس المقبل، والجولتان التاسعة والعاشرة في يونيو 2021، على أن تنطلق مباريات الدور الثالث والحاسم في سبتمبر 2021. واتفقت اللجنة أيضاً بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مباريات الدور الثالث والأخير، والمكونة من 10 جولات تستكمل بحلول نهاية مارس 2022، على أن تقام مباريات الملحق الآسيوي والملحق العالمي في مايو ويونيو 2022، على أن يجرى الملحق الآسيوي من مباراة واحدة.