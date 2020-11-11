«الانضباط» تغرّم شباب الأهلي 40 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، ‬غرامة 10 ‬آلاف ‬درهم ‬على شباب ‬الأهلي، ‬لمخالفته بروتوكول ‬عمليات ‬المباريات، ‬وغرامة أخرى ‬قدرها 30 ‬ألف ‬درهم، ‬لحصول ‬لاعبيه ‬على 6 ‬إنذارات ‬في ‬مباراة ‬واحدة.‭

وفرضت «الانضباط» عقوبة لفت النظر على الظفرة والفجيرة، والإنذار للشارقة والظفرة وبني ياس وحتا، لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة، وأيضاً عقوبة لفت النظر للتعاون ودبا الحصن، لتأخر نزول الفريقين لمدة 4 دقائق، قبل بداية الشوط الثاني، في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.