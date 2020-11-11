ماكينتاير يحجز مقعده في «جولف موانئ دبي»

دبي (الاتحاد)

حجز اللاعب الاسكتلندي روبرت ماكينتاير بطاقة التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتمثل ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعد فوز اللاعب بلقب بطولة أفروديت هيلز قبرص شوداون.

ويعد هذا الفوز هو الأول للاستكلندي في الجولة الأوروبية، حيث حصد اللقب بفارق ضربة واحدة عن الياباني ماساهيرو كاوامورا، وقفز ماكينتاير 33 مركزاً دفعة واحدة، ليصبح في المركز الـ 24 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ويضمن المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للمرة الثانية فقط خلال مسيرته.

وسجل الياباني كاوامورا أفضل نتيجة له في مسيرته، بحصده المركز الثاني في البطولة، لينتقل من المركز الـ 68 إلى المركز الـ 35 في ترتيب «السباق إلى دبي»، ليضمن بشكل كبير مقعده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، انتقل الإسباني خورخي كامبيلو إلى المراكز العشرين الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي»، بحصوله على المركز الثالث، حيث جمع 125 نقطة ليتقدم من المركز الـ 27 إلى المركز الـ 19.

ويتشارك توماس ديتري وكالوم شينكوين ويوهانس فيرمان في المركز الرابع في البطولة، ليجمع كل منهم 84.66 نقطة، حيث اقترب ديتري من المراكز العشرة الأولى بعد انتقاله إلى المركز الـ 14، وارتفع شينكوين 8 مراكز دفعة واحدة ليتقدم إلى المركز الـ 43، بينما تقدم فيرمان إلى المركز الـ 72، حيث يتطلع إلى الظهور لأول مرة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.