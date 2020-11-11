«تنظيمية الملاكمة» تناقش استئناف البطولات الخليجية

أبوظبي (وام)

وجهت الأمانة العامة للجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة، الدعوة إلى أعضائها في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في الاجتماع الأول الذي يعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم 15 نوفمبر الجاري، لاستعراض آخر المستجدات في البطولات والمسابقات الخليجية، والمواعيد المقترحة لعودة الأنشطة الرسمية، وكذلك مقترحات التطوير الشامل للعبة في المنطقة.

وقال حسن الحمادي أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية، ومقرها أبوظبي، إن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنه سيكون مناسبة مثالية للاتفاق على خريطة طريق للمرحلة المقبلة، من أجل تحقيق نقلة نوعية على المستويات كافة، لا سيما بعد دخول اللعبة معظم دول الخليج، ووجود كيانات رسمية ترعاها وتهتم بها في كل دولة، وسوف يكون البند الأساسي في جدول أعمال الاجتماع، هو الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة باستئناف النشاط وإقامة البطولات الخليجية، ومبادرات نشر اللعبة. وكانت الأمانة العامة للجان الأولمبية الوطنية، قد بعثت برسالة إلى الأمانة العامة للجنة التنظيمية الخليجية في نهاية يونيو الماضي، تفيد باختيار محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة لرئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية، خلفاً للشيخ حامد بن خادم بن بطي، لاستكمال المدة الحالية.